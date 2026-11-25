Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 나홍진 감독의 영화 '호프'가 청룡영화상 최우수작품상의 영예를 안았다. '가능한 사랑'의 설경구와 전도연은 나란히 남녀주연상을 거머쥐었으며, 특히 설경구는 청룡영화상 역사상 최초로 남우주연상 4회 수상이라는 대기록을 세웠다.

25일 서울 여의도 KBS홀에서는 배우 이제훈과 한지민의 진행으로 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

이날 최우수작품상은 나홍진 감독의 '호프'에게 돌아갔다. 무대에 오른 나홍진 감독은 "칸에서 주시지"라는 재치 있는 수상소감으로 웃음을 자아냈다. '호프'는 앞서 홍경표 촬영감독의 촬영조명상에 이어 최우수작품상까지 거머쥐며 2관왕에 올랐다.

Advertisement

나 감독은 "배우 스태프 관계자에게 드리고 싶은 말씀은 '진심으로 잘하셨다'다. 너무 멋있었고 감사했다. 함께 하게 돼서 진심으로 영광스러웠다. 정말 위대한 아티스트들과 함께했다. 제 평생에 가장 행복하고 기억에 남을 시간일 것 같다. 모두 최선을 다해주셨다. 정말 최고였다"는 수상소감을 전햇다.

남우주연상은 '가능한 사랑'의 설경구가 차지했다. 앞서 '박하사탕', '공공의 적', '자산어보'로 남우주연상 트로피를 품에 안았던 설경구는 이번 수상으로 청룡영화상 역사상 최초로 남우주연상 4회 수상이라는 금자탑을 쌓았다.

Advertisement

무대에 오른 설경구는 "청룡은 4회 수상자가 없어서 정말 기대 없이 왔다. 감사하다"며 벅찬 소감을 전했다. 그는 "전도연, 조인성, 조여정. 여러분이 없었으면 되게 힘들었을 것 같다. 이창동 감독님과 작업하는 게 쉬운 일이 아니다"라며 "당신들 덕분에 즐겁게, 고통스럽게 촬영했던 것 같다"고 함께한 배우들에게 공을 돌렸다.

Advertisement

23년 만에 재회한 이창동 감독을 향한 각별한 애정도 드러냈다. 설경구는 "감독님이기 이전에 큰형 같고 인생의 스승인 이창동 감독님과 23년 만에 작업하게 됐다. 감사했다"며 "적은 나이가 아닌데 계속 꿈꾸게 해주셔서 감사드린다"고 진심을 전했다. 끝으로 설경구는 "영원한 동지 송윤아에게 감사하다"며 아내를 향한 애정을 드러냈다.

Advertisement

'박하사탕'을 통해 자신의 배우 인생에 굵직한 이정표를 남겼던 설경구는 이창동 감독과의 23년 만의 재회로 또 한 번 청룡의 역사를 새롭게 쓰게 됐다.

여우주연상 역시 '가능한 사랑'의 전도연에게 돌아갔다. 전도연은 이번 수상으로 청룡영화상에서 세 번째 여우주연상 트로피를 품에 안으며 트리플 크라운을 달성했다.

Advertisement

전도연은 "이창동 감독님, 영화 만들어주셔서 너무 감사하다. 감독님 영화에 함께할 수 있어 너무 행복했다"며 "'밀양'을 찍을 땐 너무 치열한 시간을 보냈었기 때문에 나중에 감독님과 작품을 하게 되면 즐겁게 하겠다는 생각을 했었다"고 털어놨다.

이어 "잘하자는 마음보다 매 순간 즐기자는 마음으로 했다. 그 시간을 함께한 설경구, 조인성, 조여정 너무 행복했고 감사했다"고 전했다. 이로써 '가능한 사랑'은 남녀주연상을 비롯해 여우조연상, 각본상까지 휩쓸며 4관왕에 올랐다.

감독상은 '세계의 주인'의 윤가은 감독에게 돌아갔다. 윤가은 감독은 '호프' 나홍진, '군체' 연상호, '왕과 사는 남자' 장항준, '암살자들' 허진호 감독 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 트로피를 품에 안았다.

Advertisement

예상하지 못한 수상에 윤가은 감독은 "큰일 났다. 준비를 안 했다"며 당황한 모습을 보였다. 이어 영화는 결코 혼자 만드는 것이 아니라는 점을 강조하며 함께한 배우들과 제작진, 세상의 수많은 '이주인'에게 감사의 마음을 전했다.

한국 영화계에 굵직한 발자취를 남긴 '국민 배우' 안성기에게는 공로상이 수여됐다.

남우조연상은 '군체'의 구교환이 차지했다. 이날 '만약에 우리'로 남우주연상, '군체'로 남우조연상 후보에 동시에 이름을 올렸던 구교환은 수상자로 호명되자 자리에서 뛰어오르며 기쁨을 감추지 못했다.

구교환은 연상호 감독이 수상하면 좀비 흉내를 내겠다고 했던 일화를 공개했고, 실제 연상호 감독이 객석에서 좀비 흉내를 내 시상식장을 웃음바다로 만들었다.

구교환은 "트로피를 다 분해해서 함께했던 모든 스태프, 배우분들과 나눠 가집시다"라며 "이 상은 앞으로 연기를 더 할 수 있도록 주신 상이라고 오해하고 계속 더 열심히 좋은 연기를 보여드리겠다"고 재치 있는 소감을 밝혔다.

여우조연상은 '가능한 사랑'의 조여정에게 돌아갔다. 자신의 이름이 호명되자 "말도 안 돼요"라며 눈물을 흘린 조여정은 "영화를 통해서 굉장히 의미 있는 고민을 하게 해주신 이창동 감독님께 감사드린다. 설경구, 전도연, 조인성 배우와 함께하면서 연기를 더 사랑하게 됐다"고 전했다.

특히 조여정은 "이 상은 연기가 저만의 짝사랑이 아니라 '가능한 사랑'이라는 의미로 알고 앞으로 더 열심히, 순수한 마음으로 탐구해 가겠다"며 작품의 제목을 활용한 뭉클한 수상소감을 남겼다.

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 최다관객상을 수상한 영화 왕과 사는 남자 장항준 감독이 기뻐하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

인기스타상은 박지훈, 박지현, 신민아, 오정세가 차지했다. 박지훈은 신인남우상에 이어 인기스타상까지 거머쥐며 2관왕의 기쁨을 누렸다.

최다관객상은 1693만 관객을 불러 모으며 한국 영화 역대 흥행 2위에 등극한 '왕과 사는 남자'에게 돌아갔다. 특히 이날 시상자로 장항준 감독의 아내인 김은희 작가가 나서면서 부부가 시상자와 수상자로 만나는 특별한 장면이 연출됐다.

신인감독상은 '경주기행'의 김미조 감독이 차지했으며, 생애 단 한 번뿐인 신인남우상의 영예는 '왕과 사는 남자'의 박지훈에게 돌아갔다. 극 중 단종으로 분해 관객들의 눈물샘을 자극했던 박지훈은 청룡영화상 신인남우상까지 거머쥐며 배우로서 존재감을 입증했다.

박지훈은 "진짜 수상소감을 준비하지 못했다. 저를 끝까지 믿어주신 장항준 감독님께 감사드린다"며 "현장에서 많은 에너지와 도움을 주신 유해진 선배님께도 감사드린다"고 전했다. 특히 객석에 자리한 장항준 감독, 유해진과 눈을 맞추며 감사의 마음을 표현해 훈훈함을 자아냈다.

신인여우상은 '세계의 주인' 서수빈이 차지했다. 무대에 오른 서수빈은 "감독님이 상을 못 받으면 좋은 옷을 사주시겠다고 했는데, 역시 상이 더 좋은 것 같다"며 당차고 씩씩한 수상소감으로 웃음을 안겼다.

한편 이날 '가능한 사랑'이 4관왕으로 최다 수상의 영예를 안은 가운데 '호프', '세계의 주인', '굿뉴스', '왕과 사는 남자'가 각각 2관왕에 오르며 한국 영화의 다채로운 성과를 확인시켰다.

olzllovely@sportschosun.com

▲ 이하 제47회 청룡영화상 수상자(작)

- 최우수작품상='호프'

- 남우주연상=설경구('가능한 사랑')

- 여우주연상=전도연('가능한 사랑')

- 감독상=윤가은('세계의 주인')

- 공로상=안성기

- 남우조연상=구교환('군체')

- 여우조연상=조여정('가능한 사랑')

- 인기스타상=박지훈, 박지현, 신민아, 오정세

- 최다관객상='왕과 사는 남자'

- 각본상=이창동, 오정미('가능한 사랑')

- 단편영화상=홍승기('뭉치')

- 미술상=한아름('굿뉴스')

- 음악상=이민휘('파반느')

- 편집상=김상범('굿뉴스')

- 촬영조명상=홍경표('호프')

- 기술상=유상섭, 이원행('휴민트')

- 신인감독상=김미조('경주기행')

- 신인남우상=박지훈('왕과 사는 남자')

- 신인여우상=서수빈('세계의 주인')