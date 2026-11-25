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[스포츠조선 이게은기자] 가수 딘딘이 어머니가 '미운 우리 새끼'에서 하차하게 된 배경을 밝혔다.

25일 방송된 MBC '라디오스타'는 진성, 최재림, 딘딘, 이무진이 출연하는 '내 장르에 태클을 걸지 마~' 특집으로 꾸며졌다.

이날 딘딘은 어머니의 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새') 출연 이야기가 나오자 "하차를 하신 후 상심하셨다"라고 말했다.

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김구라가 "하차 통보를 받은 후 집안 분위기는 어땠나"라고 묻자 딘딘은 "이거 처음 말한다. 사실 제가 먼저 들었다. 라디오를 하러 갔는데 CP 님이 만나자고 했다. 어머님이 하차해야 될 것 같다고 하는데 눈물이 날 것 같았다. 엄마가 행복해했기 때문"이라고 말했다.

딘딘은 이어 담당 CP에게 하차 이유를 물었다면서 "제가 스케줄이 안돼서 '미우새'에 많이 출연하지 못했다. 제가 안 나가면서 어머니가 할 말씀이 없으셨던 것 같았다"라고 설명했다.

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딘딘은 어머니가 여느 때처럼 자신에게 '미우새' 녹화 후기를 들려주며 기뻐한 모습에 마음이 무거웠지만 조심스레 하차 소식을 전했다고. 딘딘은 "(하차 소식을 전하니) 엄마가 '네가 나오지 않는 곳에 엄마가 나오는 건 아닌 것 같다. 안 하겠다'라고 하셨다. 근데 '미우새'를 보시면서 시청률은 확인하더라"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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그러면서 딘딘은 "제 유튜브 채널에 나오셨고 (이)지혜 누나 유튜브도 초토화 시키고 왔다. 이후 단독 섭외가 들어오고 있고 나름 행복하게 지내고 계시다"라며 어머니의 근황도 전했다.

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joyjoy90@sportschosun.com