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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 브라운아이드걸스(제아, 나르샤, 미료, 가인)의 설레야 할 첫 단체 해외여행이 나르샤의 돌발 잠적으로 인해 멤버들에게 아찔한 악몽이 됐던 비화가 공개됐다.

25일 유튜브 채널 '가족같은 브아걸'에는 7년 만에 완전체로 뭉친 네 멤버가 제아의 집에 모여 20년 차 걸그룹다운 거침없는 폭로전을 펼치는 첫 영상이 게재됐다.

이날 멤버들은 과거 신인 시절 추억의 음식을 함께 먹으며 대화를 나누던 중, 데뷔 이래 네 명이 유일하게 함께 떠났던 일본 여행의 뼈아픈 기억을 소환했다.

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멤버들은 "우리가 유일하게 같이 갔던 여행이 일본이었는데, 그날 이후로 절대 함께 여행을 가지 않는다"고 입을 모아 궁금증을 자아냈다.

사건의 발단은 나르샤의 갑작스러운 행방불명이었다. 멤버들은 "다 같이 신나게 놀다가 어느 순간 나르샤 언니가 감쪽같이 사라졌다. 한참을 찾아보니 혼자 일본 시부야의 한 클럽에 가 있더라"고 폭로해 현장을 발칵 뒤집었다.

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당시 상황을 떠올린 멤버들은 "심지어 언니 휴대전화 배터리까지 꺼져 있어서 연락이 전혀 닿지 않았다"며 "타지에서 연락이 두절되니 멤버들 모두 '나르샤가 납치를 당했거나 술에 취해 길에서 쓰러져 못 찾는 것 아니냐'며 사색이 돼서 너무 놀랐다"고 아찔했던 순간을 털어놨다.

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이어 멤버들은 "우리도 같이 그 클럽에 잠깐 들어갔다가 분위기에 너무 놀라서 얼른 뛰쳐나왔는데, 나르샤 언니만 홀로 그곳에 남아 있었다"고 거침없이 폭로를 이어갔고, 20년 세월이 흘러도 변함없는 쎈 언니들의 매운맛 폭로전에 스튜디오는 웃음바다가 됐다.

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narusi@sportschosun.com