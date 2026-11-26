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[스포츠조선 이지현 기자] 연예계 대표 잉꼬부부 현빈·손예진부터 9년 차 장수 커플 이광수·이선빈까지 한 시상식에 참석해 각기 다른 파트너와 호흡을 맞추는 진풍경이 펼쳐졌다.

25일 서울 여의도 KBS홀에서는 배우 이제훈과 한지민의 진행으로 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

이날 시상식에서는 화려한 수상자들 못지않게 시상자로 나선 연예계 대표 부부와 공개 열애 커플의 모습도 눈길을 끌었다.

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먼저 현빈과 손예진은 각각 남우주연상과 여우주연상 시상자로 무대에 올랐다.

지난해 제46회 청룡영화상에서 영화 '하얼빈'과 '어쩔수가없다'로 각각 남우주연상과 여우주연상을 거머쥔 두 사람은 청룡영화상 역사상 최초로 부부가 동반 주연상을 수상하는 대기록을 세운 바 있다. 당시 두 사람은 인기스타상까지 나란히 수상하며 기쁨을 만끽했다.

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1년 만에 시상자로 청룡을 다시 찾은 부부는 이번에는 서로 다른 파트너와 무대에 올랐다.

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현빈은 지난 2005년 방송된 MBC 드라마 '내 이름은 김삼순'에서 옛 연인으로 호흡을 맞췄던 정려원과 재회했다. 무려 21년의 세월이 흘러 다시 한 무대에 선 두 사람의 모습은 드라마 팬들의 추억을 소환했다.

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손예진 역시 지난 2018년 방송된 JTBC 드라마 '밥 잘 사주는 예쁜 누나'에서 연상연하 커플로 호흡을 맞췄던 정해인과 나란히 등장했다. 공교롭게도 부부가 각각 과거 작품 속 로맨스 상대와 시상에 나서면서 색다른 재미를 안겼다.

연예계 대표 장수 커플 이광수와 이선빈도 '따로 또 같이' 청룡영화상을 빛냈다. 이광수는 배우 신현빈과 함께 남우조연상 시상자로 나섰으며, 이선빈은 지난해 신인남우상 수상자인 안보현과 함께 신인상 시상을 위해 무대에 올랐다.

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이광수와 이선빈은 지난 2016년 SBS '런닝맨'을 통해 인연을 맺었으며 2018년 12월 열애 사실을 공식 인정했다. 당시 이선빈은 이광수를 이상형으로 꼽는 등 솔직한 애정을 드러내기도 했다.

이후 두 사람은 각자의 작품 활동에 매진하면서도 꾸준히 사랑을 키워오며 연예계 대표 장수 커플로 자리 잡았다.

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 최다관객상을 수상한 영화 왕과 사는 남자 장항준 감독이 기뻐하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

그런가 하면 장항준 감독과 김은희 작가 부부는 시상자와 수상자로 만나 영화보다 더 영화 같은 순간을 연출했다.

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이날 1693만 관객을 동원하며 한국 영화 역대 흥행 2위에 오른 '왕과 사는 남자'의 장항준 감독은 수상 후보로 객석에 자리하고 있었다. 그런 남편에게 트로피를 건네기 위해 아내 김은희 작가가 최다관객상 시상자로 깜짝 등장한 것.

김은희 작가는 2년 전 같은 장소에서 남편에게 상을 받았던 일을 떠올리며 당시 남편에게도 꼭 상을 주고 싶다는 바람을 밝혔는데, 마침내 그 꿈을 이루게 됐다며 감격했다.

아내에게 직접 트로피를 건네받은 장항준 감독은 집 안 선반을 가득 채운 김은희 작가의 트로피 사이에 드디어 자신의 자리가 생겼다며 너스레를 떨었다. 이어 아내를 "제 인생 최고의 벗 김은희"라고 칭하며 수상의 기쁨을 함께 나눴다.

특히 시상을 마친 김은희 작가와 장항준 감독은 나란히 무대를 내려가는 모습으로 훈훈함을 더했다.

각자의 이름으로 청룡영화상을 찾았지만 한 공간에서 특별한 순간을 공유한 두 부부와 한 커플이 시상식 무대를 더욱 빛나게 했다.

olzllovely@sportschosun.com