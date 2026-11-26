제47회 청룡영화상 시상식이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 레드카펫을 빛내고 있는 이민호. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.25/

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이민호가 청룡영화상에서 아쉽게 수상이 불발된 가운데 자신보다 팬들을 먼저 위로했다.

26일 이민호는 개인 계정에 "추운데 조심히들 돌아가요. 고마워요 다들♥"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 전날 열린 제47회 청룡영화상 레드카펫에 참석한 이민호의 모습이 담겼다. 검은색 턱시도를 차려입은 이민호는 환한 미소와 함께 볼하트 포즈를 취하며 팬들을 향한 애정을 드러냈다.

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이어 이민호는 자신의 레드카펫 모습이 담긴 또 다른 게시물을 공유하며 "아쉬워 말아요"라는 짧은 메시지를 남겼다.

앞서 25일 서울 여의도 KBS홀에서는 배우 이제훈과 한지민의 진행으로 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

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이날 이민호는 영화 '암살자(들)'로 남우조연상 후보에 이름을 올렸다. '군체' 구교환, '와일드 씽' 오정세, '호프' 음문석, '가능한 사랑' 조인성 등 쟁쟁한 배우들과 트로피를 놓고 경쟁했으나 수상의 영광은 구교환에게 돌아갔다.

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아쉽게 트로피를 품에 안지 못한 이민호는 시상식이 끝난 직후 SNS를 통해 팬들에게 인사를 건넸다. 수상 불발에 누구보다 아쉬울 법한 상황에서도 추운 날씨 속 자신을 응원해 준 팬들의 귀갓길을 걱정하는가 하면, 오히려 팬들을 다독이는 모습으로 훈훈함을 자아냈다.

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한편 이민호가 출연한 허진호 감독의 영화 '암살자(들)'은 1974년 발생한 육영수 여사 피격 사건을 둘러싼 의혹과 배후를 추적하는 작품이다. 이민호는 극 중 사건의 진실을 집요하게 쫓는 사회부 신입 기자 한영일 역을 맡아 유해진, 박해일과 호흡을 맞췄다. 지난 9월 개봉한 영화는 누적 관객 340만 명을 돌파했다.

olzllovely@sportschosun.com