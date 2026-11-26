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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 임영웅이 '미운 우리 새끼' 어머니들에게 명품 스카프를 선물한 미담이 뒤늦게 공개됐다.

25일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에는 진성, 최재림, 딘딘, 이무진이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 딘딘은 어머니가 임영웅의 팬이 된 사연을 공개했다. 특히 임영웅이 과거 SBS '미운 우리 새끼'에 게스트로 출연했을 당시 어머니들을 위해 준비한 통 큰 선물이 공개돼 눈길을 끌었다.

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딘딘은 "임영웅 씨가 에르메스 스카프를 어머님들 거 하나하나 다 사 온 거다"라며 임영웅의 남다른 배려를 전했다. 이 말에 MC 김구라는 "영웅스러운 행동이다"라며 칭찬했다.

임영웅의 세심한 선물에 감동한 딘딘의 어머니도 급기야 "우리 아들이 영웅이었으면 좋겠어"라고 말했다고. 딘딘은 어머니의 솔직한 고백을 폭로해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

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앞서 딘딘의 어머니는 '미스터트롯' 열풍 당시 아들에게 "엄마는 늘 너를 응원한다. 트로트 안 좋아한다. 엄마는 아들이 최고야"라며 애정을 드러냈다고.

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그러나 어느 날 예고 없이 어머니의 집을 방문한 딘딘은 방바닥에 앉아 임영웅이 노래하는 모습을 넋 놓고 바라보는 어머니를 발견했다. 딘딘은 "사건 현장에서 검거당한 것처럼 '아냐, 엄마 보지 않았어'라며 TV를 끄더라"고 회상했다.

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이후 임영웅을 직접 만난 데 이어 명품 스카프까지 선물 받은 어머니는 더 이상 팬심을 숨기지 않았다고.

임영웅의 배려는 여기서 끝나지 않았다. 임영웅은 '미운 우리 새끼' 어머니들을 자신의 콘서트에도 초대했다. 하지만 어머니들은 오히려 임영웅에게 실례가 될 수 있다며 직접 티켓팅에 나서겠다는 의사를 밝혔다.

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딘딘은 "저한테 티켓팅을 해달라고 하더라"고 토로해 웃음을 더했다.

olzllovely@sportschosun.com