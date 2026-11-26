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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영이 '깔끔 끝판왕'으로 유명한 브라이언의 평택 대저택에 들어서자마자 급한 볼일을 해결한 뒤 당당한 화장실 출입 금지령을 내려 현장을 초토화했다.

25일 유튜브 채널 '더브라이언'에는 평소 결벽증에 가까운 깔끔함으로 화제를 모은 브라이언의 대저택을 처음 찾은 서인영의 유쾌한 방문기가 공개됐다.

이날 서인영은 현관에 도착해 카메라를 향해 정식 인사를 건네기도 전부터 다급한 표정으로 "브라이언! 나 지금 똥 마려워!"라고 외치며 화장실로 전력 질주해 시작부터 모두를 당황하게 만들었다.

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손에 들고 있던 집들이 선물까지 브라이언에게 떠넘긴 채 문이 닫히자, 브라이언은 황당함을 감추지 못하면서도 친절하게 휴지 위치와 환풍기 작동법을 안내해 웃음을 자아냈다.

잠시 뒤 위기를 넘기고 나온 서인영은 "일반 수건 맞지? 걸레 아니지?"라고 철저히 확인하는가 하면, "아, 진짜 죽을 뻔했다. 당분간 여기(화장실) 들어가지 마"라고 당당히 경고해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

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또한 서인영은 브라이언의 크리스마스 콘셉트 인테리어에 감탄하면서도 "내가 방금 바지로 바닥을 다 닦고 왔으니 바지도 갈아입어야 하는 것 아니냐"며 20년 절친다운 거침없는 입담을 이어갔다.

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그러자 브라이언은 당황하는 기색 대신 "우리 집 터가 정말 좋은 것 같다. 내 집에 오는 연예인마다 다 화장실부터 간다.

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앞서 슈퍼주니어 D&E도, 환희도 오자마자 화장실에 갔다"며 "우리 집에서 큰일을 치렀으니 너 앞으로 부자 될 것"이라고 재치 있게 받아쳐 폭소를 더했다.

narusi@sportschosun.com