Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 브라운아이드걸스 가인이 약 4년간의 긴 공백기를 거치며 대중에게 잊힐까 두려웠던 솔직한 속내를 털어놨다.

25일 유튜브 채널 '가족같은 브아걸'에는 7년 만에 완전체로 한자리에 모인 브라운아이드걸스 멤버들의 첫 회동 영상이 공개됐다.

이날 오랜만에 카메라 앞에 선 가인은 트레이드마크인 짙은 스모키 메이크업을 하고 등장해 멤버들의 눈길을 끌었다. 언니들이 "오늘 무슨 무대라도 있냐. 왜 이렇게까지 꾸미고 왔냐"며 짓궂게 놀리자, 가인은 "원래 편하게 오려고 했는데 오랜만에 나오니까 나인지 모를까 봐 꾸미고 왔다"며 "사람들이 나를 다 잊었을까 봐, 잊을 수도 있고 모르는 사람도 있지 않나"라고 조심스럽게 속내를 밝혔다.

Advertisement

이어 멤버들이 카메라를 의식해 표정 관리를 하는 가인을 향해 장난을 건네자, 가인은 웃음기를 거두고 "4년을 쉬었는데 연예인이 너무 하고 싶었다. 진짜로"라고 진심을 고백해 현장을 숙연하게 만들었다.

가인은 과거 전성기 시절을 떠올리며 "예전에 우리가 엄청 열심히 활동할 때는 '사람들 많은 데서 그냥 자유롭게 돌아다니고 싶어. 이게 소원이야'라고 말하곤 했다"며 "하지만 저는 진짜 4년 동안 쉬면서 '사람들이 막 나를 알아봤으면 좋겠다. 그런 날이 빨리 왔으면 좋겠다'는 마음으로 살았다"고 공백기 동안 느꼈던 간절함을 전했다.

Advertisement

한편 가인은 2019년 프로포폴 불법 투약 혐의로 적발돼 2021년 벌금형 약식명령을 받은 뒤 약 4년간 자숙의 시간을 가졌으며, 올해 데뷔 20주년을 맞은 브라운아이드걸스의 완전체 유튜브 활동을 통해 본격적인 복귀에 시동을 걸었다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com