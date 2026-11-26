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[스포츠조선 김준석 기자] 래퍼 스윙스(본명 문지훈)가 마동석 제작 영화 캐스팅부터 미국 영화 주연 발탁까지 충무로와 해외 무대를 넘나드는 파격적인 연기 행보를 공개했다.

25일 유튜브 채널 '에겐남 스윙스'에는 채널 개설 1주년을 맞아 진행한 Q&A 영상이 게재됐다.

이날 자신을 "신인배우 문지훈"이라고 소개하며 유쾌하게 포문을 연 스윙스는 현재 준비 중인 작품과 배우 활동 근황을 묻는 팬들의 질문에 굵직한 캐스팅 소식을 연달아 털어놨다.

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먼저 스윙스는 "배우로서 현재 작업 중인 영화 '물처럼'이 곧 공개될 예정"이라며 "편집은 이미 모두 끝났고 음악 작업만 남겨두고 있는데, 제가 이 작품의 주연을 맡았다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

여기에 해외 진출 소식까지 더했다. 스윙스는 "좋은 소식 중 하나로 미국에서 제작하는 영화에 주연으로 출연하게 됐다"고 깜짝 발표하는가 하면, "이번 주부터 첫 주연을 맡은 드라마 촬영에도 돌입해 지금 정신없이 바쁜 나날을 보내고 있다"고 전했다.

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이어 "원래 숏폼 드라마로 기획됐던 작품인데 규모가 커지면서 정식 드라마나 영화 플랫폼으로 선보이게 됐다"며 작품에 대한 남다른 애정을 드러냈다.

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무엇보다 충무로 대표 흥행 보증수표인 배우 마동석과의 협업 소식이 시선을 사로잡았다.

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스윙스는 "마동석 선배님께서 제작하시는 영화에도 유의미한 역할로 합류하게 됐다"며 "주연은 절대 아니지만 극 중 의미 있는 배역을 맡아 이미 촬영을 진행 중이며 앞으로도 계속 촬영을 이어갈 예정"이라고 귀띔했다.

이 밖에도 여러 드라마에 카메오로 특별 출연하며 연기 스펙트럼을 넓히고 있다고 덧붙였다.

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narusi@sportschosun.com