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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 전미도가 생애 첫 청룡영화상 후보에 오른 가운데, 평소의 단아한 이미지를 뒤집는 파격적인 드레스 자태로 레드카펫을 수놓았다.

25일 서울 여의도 KBS홀에서는 배우 이제훈과 한지민의 진행으로 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

이날 전미도는 영화 '왕과 사는 남자'(감독 장항준)로 여우조연상 후보에 올라 시상식에 참석했다.

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본 시상식에 앞서 진행된 레드카펫 행사에서 전미도는 어깨와 쇄골 라인이 고스란히 드러나는 튜브톱 형태의 화이트 레이스 드레스를 입고 등장했다.

특히 피부색과 흡사한 베이지색 원단 위로 섬세한 꽃무늬 레이스가 더해져 마치 맨살 위에 레이스만 걸친 듯한 아찔한 착시 효과를 자아냈다. 몸의 실루엣을 살린 디자인에 리본 장식으로 사랑스러운 매력까지 더했다.

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화려한 드레스와 달리 헤어스타일과 액세서리는 간결하게 연출한 전미도는 특유의 환한 미소로 취재진을 향해 손을 흔들며 우아한 매력을 뽐냈다.

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무엇보다 '왕과 사는 남자'에서 수수한 궁녀 차림으로 관객들의 눈물샘을 자극했던 전미도인 만큼, 스크린 밖에서 선보인 화려하고 과감한 변신이 눈길을 끌었다. 1982년생으로 올해 44세인 전미도의 색다른 매력이 돋보이는 순간이었다.

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전미도는 '왕과 사는 남자'에서 어린 시절부터 단종 이홍위(박지훈 분)를 보살피고 폐위 이후에도 그의 곁을 지키는 궁녀 매화 역을 맡았다. 절제된 감정 표현과 깊이 있는 연기로 관객들에게 묵직한 여운을 남겼으며, 직접 OST '벗'을 가창하기도 했다.

첫 사극 도전으로 천만 배우 반열에 오른 전미도는 생애 처음 청룡영화상 후보에 이름을 올리는 기쁨까지 누렸다.

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이날 전미도는 '군체' 김신록, '와일드 씽' 박지현, '세계의 주인' 장혜진, '가능한 사랑' 조여정과 여우조연상 트로피를 놓고 경합했다. 수상의 영예는 조여정에게 돌아갔다. 비록 트로피를 품지는 못했지만, 전미도는 첫 청룡영화상 후보 지명이라는 뜻깊은 성과를 남겼다.

한편 뮤지컬 배우 출신인 전미도는 tvN '슬기로운 의사생활' 시리즈를 통해 대중적인 인기를 얻었으며, 드라마와 영화, 공연 무대를 넘나들며 활발하게 활동하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com