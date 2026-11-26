(왼쪽) 지난해 청룡영화상 / (오른쪽) 올해 청룡영화상

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 한지민이 한층 달라진 분위기로 돌아와 '청룡 여신'다운 존재감을 뽐냈다.

한지민은 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 제47회 청룡영화상에서 MC를 맡아 시상식을 이끌었다. 한지민은 지난해에 이어 올해도 배우 이제훈과 호흡, 안정적인 진행으로 시상식에 무게감을 더했다.

지난해보다 한층 과감하고 새로워진 스타일링도 눈길을 끌었다. 지난해 한지민은 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 단정하면서도 우아한 분위기를 연출했다. 몸에 자연스럽게 밀착되는 실루엣과 차분한 블랙 컬러가 어우러져 특유의 단아하고 고급스러운 매력이 돋보였다. 또 다른 드레스 역시 상체 절개 디자인이 돋보였지만, 올해 의상보다는 절제된 분위기였다.

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제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. MC 한지민, 이제훈이 인사말을 하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

제47회 청룡영화상 시상식이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 레드카펫을 빛내고 있는 이제훈, 한지민. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.25/

올해는 가슴 라인이 드러나는 브이넥 디자인의 화이트 드레스를 매치해 시선을 사로잡았다. 여기에 단발 헤어스타일로 한층 세련되고 도회적인 이미지까지 완성했다.

레드카펫 의상 또한 과감했다. 오프 숄더 디자인의 블랙 드레스로 상체 실루엣을 과감하게 드러냈다. 이처럼 한지민은 색다른 매력을 발산하며 다시금 '청룡 여신'다운 존재감을 뽐냈다.

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한편 한지민은 오는 27일 첫 방송하는 tvN 예능 '그냥 사람 친구', 내년 공개되는 디즈니+ 드라마 '코리언즈'에 출연한다.

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joyjoy90@sportschosun.com