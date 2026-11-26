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[스포츠조선 이게은기자] 가수 채연이 오십견으로 재킷조차 혼자 입지 못했다고 털어놨다.

25일 '2005채연' 유튜브 채널에는 '7년째 PT... 솔직히 집에 가고 싶어'라는 제목의 영상이 공개됐다.

채연은 한 달 만에 PT를 받기 위해 헬스장으로 향했다. 채연은 운동을 하면서 "저와 비슷한 나이대인 분들은 어깨 통증을 호소하는 경우가 많다. 저는 재킷도 혼자 못 입었다"라며 오십견으로 고생했다고 밝혔다. 이어 "4, 5년 고생한다고 생각하고 계속 스트레칭을 하시면 좋아진다"라며 오십견 증상이 상당 부분 호전됐다고 밝혔다.

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또 채연은 "제가 고관절이 안 좋다. 고관절도 오십견처럼 오더라. 노화의 문제 같다", "노화로 인해 유연성이 많이 떨어졌다"라며 계속 씁쓸함을 드러냈다.

채연은 "나이가 나이다 보니 운동을 안 하면 티가 너무 금방 난다. 확실히 운동울 해줘야 나이를 거스르는데 도움이 된다"라며 최근 운동을 게을리한 자신을 반성했다.

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한편 채연은 1978년 생으로 올해 나이 48세다. 2003년 데뷔해 '둘이서', '다가와', '흔들려' 등 히트곡으로 사랑받았다.

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joyjoy90@sportschosun.com