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[스포츠조선 이게은기자] 모델 김새롬이 혼인신고를 먼저 한 이유에 대해 밝혔다.

25일 김새롬의 유튜브 채널 '김새롬'에는 김새롬이 재혼을 언급한 영상이 공개됐다.

김새롬은 최근 재혼 소식을 깜짝 발표해 화제를 모았던 바. 이날 그는 영상을 통해 다시금 재혼을 언급하며 "제가 2026년 11월 11일부로 법적 짝꿍이 생겼다. 너무 개인사인데 상 탄 것처럼 말하는 게 조금 어색하다"라고 말했다.

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결혼식이 아닌 혼인신고를 먼저 한 속사정에 대해서도 밝혔다. 하루빨리 2세를 가지기 위해서였고, 결혼식은 환상이 없어 미정이라고.

김새롬은 "나이가 있어 2세 계획을 세워야 해서 (혼인신고를 먼저 했다). 결혼식은 환상이 아예 없다. (남편과) 동의 하에 결혼식을 안 하겠다고 마음을 먹었는데 시간이 지날수록 그래도 날 좋아해 준 분들과 가족에게 인사를 드러야겠다는 생각이 들었다. 아직 미정이다"라고 설명했다.

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그런가 하면 김새롬은 연하 남편과 2년 반 연애했다며 "무던한데 섬세하고 깔끔하다. 키도 저보다 훨씬 크다. 187~188cm 되는 것 같다. 덩치도 좋다"라며 성격은 물론 외모까지 자신의 스타일이라고 밝혔다.

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한편 김새롬은 지난 2015년 이찬오 셰프와 결혼했지만 이듬해 이혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com