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[스포츠조선 김소희 기자] 래퍼 양홍원과 모델 출신 원현주가 이혼을 준비하고 있다고 밝힌 가운데, 양홍원이 의미심장한 SNS로 눈길을 끌고 있다.

양홍원은 25일 밤 자신의 SNS 계정에 자신의 곡 '24YB'의 가사를 캡처한 사진을 게재했다.

공개된 가사에는 "다시 버텨내고 가지겠어 법인/ 날 두고 각 재네 병xx들 잊었지/ Bxxxh I'm a young B"라는 문구가 담겼다. 거침없는 표현과 함께 다시 한번 자신만의 길을 걸어가겠다는 듯한 가사가 시선을 사로잡는다.

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무엇보다 해당 게시물이 양홍원이 이혼 소식이 전해진 이후 처음으로 공개한 게시물이라는 점에서 더욱 이목을 집중시킨다. 별다른 설명이나 부연 없이 노래 가사만을 공유했지만, 게시 시점이 공교롭게도 이혼 발표 직후인 만큼 게시물에 담긴 의미를 두고 다양한 해석이 나오고 있다. 다만 해당 가사가 이혼과 직접적인 연관이 있는지는 확인되지 않았다.

앞서 원현주는 지난 24일 자신의 SNS를 통해 양홍원과의 이혼 소식을 직접 알렸다. 그는 "현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료하였다"며 "개인적인 일인 만큼 자세한 이야기는 드리기 어려운 점 너그러이 이해해 주시면 감사하겠다"고 밝혔다.

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두 사람은 2017년 무렵부터 교제를 시작해 오랜 시간 사랑을 키워왔다. 이후 2023년 혼인신고를 하면서 법적으로 부부가 됐으며, 이듬해 11월 딸 루아 양을 품에 안았다. 특히 두 사람은 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'를 통해 육아 일상은 물론 결혼을 준비하는 과정까지 공개하며 대중과 소통해 왔다. 팬들 역시 두 사람의 일상을 지켜보며 응원을 보냈다.

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혼인신고 이후 약 3년 만인 지난달 18일에는 정식으로 결혼식을 올리며 부부로서 새로운 출발을 알렸다. 오랜 연애 끝에 가정을 꾸린 두 사람인 만큼 이들의 결혼식에도 관심이 쏠렸다. 그러나 행복한 순간도 잠시, 결혼식 이후 얼마 지나지 않아 양홍원을 둘러싼 불륜 의혹이 불거지면서 논란이 확산됐다.

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발단은 결혼식 닷새 만에 불거진 폭로였다. 당시 온라인상에는 양홍원이 다른 여성과 모텔에 동행했다는 주장이 제기되며 파장이 일었다. 결혼식을 올린 지 불과 며칠 지나지 않은 시점에서 불거진 의혹인 만큼 대중의 관심은 더욱 뜨거웠다.

이에 양홍원 측은 모텔에 함께 간 사실 자체는 인정하면서도 "객실 내 애정 행위는 일절 없었다"고 해명했다. 의혹의 핵심으로 지목된 부분에 대해서는 선을 그은 것. 이후 양홍원과 동행 여성은 폭로자를 공갈, 스토킹처벌법 위반 및 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 각각 고소하며 법적 대응에 나섰다. 양홍원 측이 의혹에 대해 해명하고 법적 대응까지 예고하면서 사건은 새로운 국면을 맞았다.

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이후 두 사람의 관계에도 이상 기류가 감지됐다. 이달 초 양홍원이 자신의 SNS에서 결혼 관련 사진을 삭제하고 원현주와 서로 팔로우를 끊은 사실이 알려지면서 결별설이 불거진 것. 원현주 역시 SNS 계정을 공개로 전환한 뒤 가족과 관련된 게시물을 정리하는 모습을 보이면서 두 사람 사이에 변화가 생긴 것이 아니냐는 추측이 이어졌다.

결국 원현주가 직접 이혼 소식을 전하면서 두 사람의 관계는 마침표를 향하게 됐다. 정식으로 결혼식을 올린 지 약 한 달 만에 전해진 소식이라는 점에서 더욱 안타까움을 자아낸다. 오랜 연애와 혼인신고, 출산을 거쳐 결혼식까지 올렸던 두 사람이었기에 갑작스러운 이혼 소식에 대중의 관심도 이어지고 있다.

한편 1999년생인 양홍원은 과거 영비(Young B)라는 활동명으로 이름을 알렸다. 특히 2017년 Mnet '고등래퍼' 시즌1에서 우승을 차지하며 대중에게 주목 받았다. 이후 '쇼미더머니' 시리즈 등에 출연하며 자신만의 음악 색깔을 구축했고, 꾸준히 래퍼로 활동을 이어왔다. 원현주는 모델 출신으로 알려져 있다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com