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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박정수가 연인인 정을영 감독과 함께 촬영한 웨딩 화보의 비하인드를 공개하며 특유의 솔직하고 유쾌한 입담을 뽐냈다.

지난 25일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 370회에서는 배우 박정수의 출연이 예고돼 관심을 모았다.

이날 박정수는 유재석에게 "안녕, 잘 있었죠?"라고 반갑게 인사를 건넸다. 이에 유재석은 "첫째 따님 결혼식 사회 제가 봤었지 않냐"며 박정수와의 특별한 인연을 언급했다. 이어 "잘 지내고 계시죠?"라고 안부를 물었고, 박정수는 "너무 감사했지"라며 유재석의 등을 다독여 훈훈함을 안겼다. 두 사람은 오랜 인연에서 비롯된 자연스러운 대화로 화기애애한 분위기를 이어갔다.

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이후 유재석은 박정수에게 정을영 감독과 함께 촬영한 웨딩 화보를 언급하며 관심을 보였다. 앞서 박정수는 오랜 시간 사실혼 관계를 이어오고 있는 정을영 감독과 촬영한 웨딩 화보를 공개해 화제를 모았다. 정식으로 결혼식을 올리는 대신 사진으로 특별한 순간을 남긴 두 사람의 모습에 많은 이들의 관심이 쏠렸다.

유재석은 "정을영 감독님이 흔쾌히 찍겠다고 하신 거냐"고 물으며 화보 촬영을 둘러싼 뒷이야기를 궁금해했다. 이에 박정수는 "아니지. 흔쾌히 찍겠다고 하게 생겼냐, 그 얼굴이?"라고 되물어 현장을 웃음바다로 만들었다. 정을영 감독의 반응을 짐작하게 하는 솔직한 답변에 특유의 거침없는 입담이 고스란히 드러났다.

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이어 유재석이 지금 가장 걱정되는 것이 무엇인지 묻자 박정수는 "나중에 PD한테 전화해서 '그거 편집 좀 해줘'라고 할까 봐"라고 답해 또 한 번 폭소를 유발했다. 자신의 솔직한 발언이 방송에 어떻게 담길지 걱정하는 모습마저 웃음으로 승화시킨 것. 이에 유재석은 "멋있다. 정수 누나 멋있다"고 거들며 유쾌한 분위기를 더했다.

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한편 박정수는 1975년 사업가와 결혼해 두 자녀를 뒀으나, 결혼 22년 만인 1997년 합의 이혼했다. 이후 드라마 연출가 정을영 감독과 인연을 맺었으며, 두 사람은 약 25년간 사실혼 관계를 이어오고 있다. 정을영 감독은 배우 정경호의 아버지로도 잘 알려져 있다.