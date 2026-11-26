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[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 양홍원과 모델 출신 원현주가 이혼 과정 속 다른 반응을 보였다.

원현주는 24일 자신의 계정을 통해 양홍원과의 이혼 소식을 알렸다. 그는 "현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료했다. 개인적인 일인 만큼 자세한 이야기는 드리기 어려운 점 너그러이 이해해 주시면 감사하겠다"면서도 법무법인 DH 정성원 변호사의 계정을 태그했다.

정 변호사는 25일 원현주의 입장문을 자신의 계정에 공유하며 "앞으로 좋은 일만 가득하시길"이라고 답했다. 정 변호사는 양홍원의 불륜 의혹이 제기된 직후인 지난달 25일, '모텔에 들어만 가도 처벌이 될까'라는 제목의 영상을 게재했다.

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그는 "어떤 사람이 어떤 여성과 술을 마신 채 모텔에 들어갔는데 아무 것도 안했다더라. 불륜이 될까라고 하더라. 당연히 불륜이다. 현재 법원은 숙박업소에 들어간 것 만으로도 불륜으로 본다. 판사가 바보도 아니고 그런 변명은 안 통한다"고 못 박았다.

정 변호사가 양홍원의 실명을 언급하진 않았지만, 시기와 내용을 봤을 때 양홍원 사건을 연상하게 한다는 반응이 지배적이었다. 더욱이 정 변호사가 원현주의 이혼 발표 후 공개 응원을 하면서 추측에 무게를 실었다.

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이런 가운데 양홍원은 25일 자신의 계정에 영비 시절 발표한 '24YB' 가사를 캡처한 사진을 올렸다. 그는 '다시 버텨내고 가지겠어 법인. 날 두고 각 재네. 병XX들 잊었지. 비X 아임 영비'라는 가사를 강조했다. 이는 양홍원이 이혼 발표 후 처음 올린 게시물이란 점에서 많은 관심을 받았다.

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양홍원과 원현주는 2023년 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐으며 이듬해 11월 딸 루아 양을 품에 안았다. 두 사람은 지난 10월 18일 결혼식을 올렸으나, 닷새 만에 양홍원이 다른 여성과 모텔에 동행했다는 폭로가 나오며 불륜설이 제기됐다.

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이에 양홍원 측은 "해당 여성과 모텔에 동행한 것은 맞지만 객실 내 애정행위는 없었다"며 폭로자에 대한 법적 대응을 선언했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com