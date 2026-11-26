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[스포츠조선 김소희 기자] 래퍼 양홍원의 불륜 의혹을 처음 제기했던 폭로자 A씨가 SNS에 근황을 공개한 가운데, 이를 둘러싼 누리꾼의 비판에도 직접 답해 눈길을 끌고 있다.

지난 24일 A씨는 자신의 SNS에 "돈 벌기 쉽지 않네"라는 글과 함께 공사 현장에서 브이(V) 포즈를 취하고 있는 사진을 게재했다. 논란 이후 공개한 근황인 만큼 해당 게시물에도 관심이 쏠렸다.

이후 자신의 게시물이 언론 보도를 통해 알려지자 A씨는 관련 기사를 캡처해 공유하며 "열심히 사는 게 죄는 아니잖아?"라고 반문했다. 자신의 근황이 화제가 된 것에 대한 반응으로 보인다.

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그러자 한 누리꾼은 해당 게시물에 "그렇긴 한데 그 30만 원 가지고는 못 사시나 보다. 한 집안 가정 파탄 내놓고 참 좋은 태도로 열심히 사신다니 응원하겠다"라는 댓글을 남기며 날 선 반응을 보였다. 앞서 양홍원과 관련한 폭로 과정에서 언급됐던 30만 원을 거론하며 A씨를 비판한 것.

이에 A씨는 "감사하네요. 열심히 살게요"라고 답하며 맞받아쳤다. 비판적인 댓글에도 별다른 해명이나 반박을 덧붙이지 않은 채 짧은 답변을 남긴 것. 현재 해당 게시물은 댓글 기능이 제한된 상태다.

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앞서 양홍원을 둘러싼 불륜 의혹은 지난달 23일 A씨의 폭로를 통해 처음 불거졌다. 당시 A씨는 양홍원이 결혼식을 올린 지 불과 닷새 만에 다른 여성과 모텔에 함께 갔다고 주장해 파장을 일으켰다. 특히 양홍원이 해당 여성과 오랜 시간 교제한 끝에 가정을 꾸리고 딸까지 얻은 상황이었던 만큼 논란은 더욱 커졌다.

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의혹이 확산하자 양홍원의 소속사 AP Alchemy는 모텔에 동행한 사실 자체는 인정하면서도 불륜 의혹에 대해서는 선을 그었다. 당시 양홍원이 해당 여성과 모텔 객실에 들어간 것은 사실이지만, 객실 내부에서 애정 행위는 일절 없었다는 입장이다. 양홍원이 객실에 들어간 직후 잠이 들었다는 설명도 덧붙이며 제기된 의혹을 부인했다.

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이후 최초 폭로자인 A씨 역시 자신의 주장에 대해 일부 입장을 달리했다. 양홍원과 해당 여성이 모텔에 함께 들어간 사실은 확인했지만, 두 사람 사이에 실제로 부적절한 신체 접촉이 있었는지는 직접 목격하지 못했다는 것이다.

A씨는 당시 "불륜인지는 솔직히 잘 모르겠다. 불륜을 하는 장면은 못 봤다"고 밝히며 앞서 제기했던 의혹에 대해 한발 물러서는 모습을 보였다.

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폭로를 결심하게 된 배경에 대해서도 입을 열었다. A씨는 당시 양홍원에게 30만 원을 빌리려다 감정이 상하는 일이 있었고, 이 과정에서 폭로를 하게 됐다는 취지로 설명했다. 다만 모텔 동행 사실만으로 두 사람 사이의 부적절한 관계를 단정할 수는 없는 만큼, 구체적인 의혹의 진위는 여전히 확인되지 않았다.

한편 양홍원과 원현주는 2017년부터 교제를 이어온 사이로, 2023년 혼인신고를 통해 법적으로 부부가 됐다. 두 사람은 2024년 11월 딸을 품에 안았으며, 지난달 18일 뒤늦게 결혼식을 올렸다. 그러나 결혼식 이후 불거진 각종 논란 끝에 원현주가 이혼 소식을 직접 알리면서 두 사람은 결혼식을 올린 지 약 한 달 만에 각자의 길을 걷게 됐다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com