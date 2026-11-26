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[스포츠조선 조민정 기자] 성우 겸 유튜버 쓰복만(본명 김보민)이 결혼 약 1년 8개월 만에 임신 소식을 전해 놀라움을 안겼다.

김보민은 26일 자신의 개인 계정에 "저희에게 소중한 아이가 생겼어요"라며 "태명은 (keep going) 꼬잉이 이대로 쭉 건강히 함께해 주길 바라는 마음에서"라는 글을 게재했다.

함께 공개된 사진에는 나란히 결혼반지를 착용한 부부의 손과 아기의 초음파 사진이 담겼다. 두 사람의 출생연도인 '1990'과 아기가 태어날 해인 '2027'이라는 숫자를 새겨 새로운 가족을 맞이하는 설렘을 드러냈다.

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김보민은 임신 이후 달라진 몸 상태로 힘든 시간을 보냈다는 사실도 털어놨다.

그는 "한동안 컨디션이 좋지 않아 소식이 뜸했어요. 뜻대로 안되고 아무것도 할 수 없는 제 모습에 잠시 자괴감에 빠지기도 했답니다"라며 "이 시기를 견뎌내신 분들이 새삼 존경스럽게 느껴지는 요즘입니다"라고 고백했다. 이어 호르몬의 영향인지 눈물도 많아졌다면서도 일하는 순간만큼은 컨디션이 좋다며 안도했다.

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곁에서 자신을 챙겨준 남편에게도 고마움을 전한 김보민은 "이 글을 쓰면서도 괜스레 걱정이 앞서지만, 출산까지 무탈하기를 바라고 또 바라봅니다"라고 덧붙였다. 또 '내인생에', '임밍아웃'이라는 해시태그를 덧붙이며 엄마가 되는 벅찬 심경을 드러냈다.

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1990년생인 김보민은 2017년 EBS 성우극회 25기로 입사한 뒤 2019년 프리랜서로 전향했다. 이후 유튜브 채널 '쓰복만'을 통해 드라마 'SKY 캐슬', '부부의 세계', '펜트하우스', '더 글로리' 등 인기 작품 속 인물들의 목소리를 실감 나게 재현하며 인기를 얻었다.

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지난해 3월에는 오랜 연애 끝에 결혼식을 올렸다는 사실을 깜짝 공개해 많은 축하를 받았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com