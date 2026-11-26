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[스포츠조선 백지은 기자] 밴드 시나위 출신 김바다가 대마 혐의로 집행유예를 선고받았다.

25일 춘천지법 속초지원 형사1단독(판사 주철현) 심리로 마약류 관리에 관한 법률 위반(대마) 혐의로 기소된 김바다에 대한 선고공판이 열렸다. 이날 재판부는 김바다에 대해 징역 1년 6개월에 집행유예 3년, 보호관찰과 사회봉사 80시간, 약물중독 치료 강의 80시간 수강 등을 명령했다. 재판부는 압수품도 몰수했으나 김바다가 소지하고 흡연한 대마의 가액을 확인할 자료가 부족하다는 이유로 추징금은 선고하지 않았다.

김바다는 지난 3월 강원도 속초에서 지인과 대마를 흡연한 혐의로 체포됐다. 그는 지난해 3월과 올해 3월 두 차례 대마초를 흡연하고 흡연 목적으로 대마 2g을 소지한 혐의를 받았다. 김바다는 2008~2009년에도 대마 흡연 및 매수 혐의로 기소돼 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받은 적 있다.

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재판부는 "과거 대마 흡연으로 처벌받은 전력이 있는 점은 불리한 정상"이라면서도 "범행을 보두 인정하고 반성하는 점, 확인된 대마 흡연 횟수가 많지 않고 과거 처벌 전력이 비교적 오래된 점 등을 참작했다"고 설명했다.

김바다는 "잘못한 부분은 감당해야 한다고 생각한다. 판결을 받아들인다. 앞으로 음악 생활에 전념하며 팬들에게 좋은 모습만 보여 드리겠다"고 밝혔다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

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