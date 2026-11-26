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[스포츠조선 조민정 기자] 1000만 구독자를 모으며 유튜브 다이아 버튼까지 품에 안았던 국제 부부 진우와 해티가 각자의 길을 걷는다. 부부의 일상을 담아온 SNS 채널 역시 분리해 운영하기로 했다.

진우와 해티는 지난 25일 공동 입장문을 통해 오랜 고민과 대화 끝에 부부 관계를 정리하기로 합의했다고 밝혔다. 구체적인 이혼 사유는 공개하지 않았다.

무엇보다 두 사람이 함께 일궈온 1010만 구독자 규모의 유튜브 채널의 향방에도 관심이 쏠린다.

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두 사람의 합의에 따라 기존 유튜브와 틱톡은 진우가, 공동 인스타그램 계정은 해티가 운영한다. 부부가 함께 촬영했던 콘텐츠 역시 합의를 거쳐 관리하며 일부 영상은 비공개로 전환될 가능성도 있다.

1996년생 동갑내기인 두 사람은 2019년 처음 만나 연인으로 발전했다. 당시 영어 강사로 일했던 영국 출신 해티는 진우에게 첫눈에 반했다고 밝힌 바 있다.

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2020년 유튜브 활동을 시작한 두 사람은 국제 커플의 문화 차이와 유쾌한 상황극을 담은 콘텐츠로 폭발적인 성장세를 기록했다. 채널 개설 3개월 만에 구독자 10만명을 확보했고 약 4년 만에 구독자 900만명과 누적 조회수 58억회를 달성했다.

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2022년 8월 한국에서 결혼식을 올린 데 이어 이듬해 1월 영국에서도 웨딩마치를 울렸다.

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이후 2024년 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연하면서 막대한 유튜브 수익으로도 주목받았다. 포브스코리아 선정 파워 유튜버 톱10에 이름을 올리며 연간 수입이 약 63억원으로 추산됐기 때문이다.

그러나 당시 진우는 쇼츠와 일반 영상의 수익 구조가 다르다며 실제 수익과는 차이가 있다고 해명했다. 강원도 춘천의 반지하에서 신혼생활을 시작했던 두 사람은 이후 서울 강남의 아파트로 이사한 근황을 공개하기도 했다.

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그렇게 연애부터 결혼, 경제적 성장 과정까지 대중과 공유해 왔던 두 사람은 결혼 5년 만에 이혼을 발표하게 됐다.

진우와 해티는 누구 한 사람에게 책임을 돌리기보다는 서로의 새로운 출발을 응원해 달라고 당부했다. 부부로서의 인연은 끝나지만 함께했던 시간과 구독자들에게 받은 사랑은 소중하게 기억하겠다는 뜻도 전했다.

이하 진우와 해티 입장문 전문

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저희의 시간을 함께해 주신 여러분께.

안녕하세요. 진우와 해티입니다.

오늘은 어떤 말로 시작해야 할지 오래 고민했습니다. 오랫동안 저희의 일상을 함께해 주신 여러분께 두 사람이 직접 전하고 싶은 이야기가 있습니다.

저희는 많은 고민과 대화 끝에 부부로서의 관계를 마무리하고, 각자의 삶을 살아가기로 했습니다.

쉽게 내린 결정은 아니었습니다. 서로의 마음을 충분히 나누고 함께 내린 결정인 만큼, 앞으로의 과정도 서로를 존중하며 차분히 마무리하려 합니다.

2019년 처음 만났을 때는 저희의 평범한 일상이 이렇게 많은 분과 이어질 줄 몰랐습니다. 서로의 말을 다 알아듣지 못해 웃기도 하고, 낯선 문화를 하나씩 배워가기도 했었다. 그렇게 함께한 순간들을 여러분과 나눌 수 있어 감사했습니다.

저희를 보며 웃어주신 분들, 서툰 모습까지 따뜻하게 지켜봐 주신 분들, 멀리서 서로 다른 언어의 응원을 보내주신 분들께 진심으로 감사드립니다. "덕분에 오늘 웃었다"는 한마디가 저희에게도 큰 위로와 힘이 되곤 했습니다.

두 사람을 함께 아껴주셨기에 이 소식이 갑작스럽고 아쉽게 느껴질 수 있다는 것을 알고 있습니다. 저희 역시 오랜 시간을 함께한 관계의 변화를 짧은 글로 전하는 일이 조심스럽습니다. 앞으로 관계의 모습은 달라지지만, 함께한 시간까지 달라지는 것은 아니라고 생각합니다.

서로에게 배운 것들, 함께 웃었던 날들, 그리고 여러분께 받은 따뜻한 마음을 소중히 간직하겠다. 서로의 앞날이 평안하기를 바라며, 각자의 자리에서 서로를 응원하겠습니다.

두 사람 사이에 나눈 자세한 이야기들은 저희의 사생활로 남겨두기로 했습니다. 함께한 시간을 소중히 여기는 마음은 지금도 변함이 없습니다. 어느 한쪽을 탓하기보다, 각자의 앞날을 따뜻하게 지켜봐 주시면 감사하겠습니다. 가족과 주변 분들도 평안한 일상을 이어갈 수 있도록 배려 부탁드립니다.

앞으로 채널이 어떻게 되는지 궁금하실 분들께도 말씀드립니다. 두 사람이 의논한 끝에, 기존 유튜브와 틱톡 채널은 진우가, 기존 공동 인스타그램 계정은 해티가 운영을 이어가기로 했습니다. 채널 이름이나 운영에 변화가 생기면 각 채널에서 안내드리겠습니다.

함께 출연했던 영상들은 두 사람이 합의한 방식으로 관리할 예정입니다. 그 과정에서 일부 영상의 공개 여부가 달라질 수 있습니다. 여러분께도 추억이 담긴 영상이라는 점을 기억하며 신중하게 살피겠습니다. 익숙했던 모습이 달라지는데에는 저희에게도, 여러분께도 시간이 필요할 것 같다. 서두르지 않고 각자의 자리에서 일상을 이어가겠습니다.

그동안 진우와 해티를 함께 사랑해 주셔서 진심으로 감사합니다. 저희와 함께 웃어주셨던 시간, 오래도록 고맙게 기억하겠습니다.

진우와 해티 드림.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com