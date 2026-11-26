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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 동방신기 최강창민이 팬들과 깜짝 번개 만남을 성사시키며 남다른 팬사랑을 드러냈다. 사전 예고 없이 팬들에게 만남을 제안한 것은 물론, 직접 현장에 나와 음료까지 선물하는 정성으로 팬들을 감동시켰다.

25일 밤 9시쯤 최강창민은 팬 소통 플랫폼 '버블'을 통해 팬들에게 반가운 인사를 건넸다. 그는 "뭐 하냐. 오랜만에 다시 한 번 번개 시도해 볼까?"라고 물으며 갑작스럽게 만남을 제안했다.

번개 모임은 사전에 구체적인 약속을 잡지 않고 즉흥적으로 만나는 모임을 뜻한다. 최강창민은 말뿐인 제안에 그치지 않고 구체적인 장소까지 공개하며 팬들의 기대감을 높였다. 그는 대치역 7번 출구를 만남 장소로 지정한 뒤 "40분까지만 기다리고 가겠다"고 알렸다. 이어 "근처에 올 수 있는 사람들만 번개하자"고 덧붙이며 가까운 곳에 있는 팬들에게 깜짝 만남을 제안했다.

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이후 최강창민은 실제로 약속 장소에 모습을 드러냈다. 검은색 모자와 마스크, 검은색 의상으로 온몸을 어둡게 맞춘 그는 대치역 7번 출구 앞에서 셀카를 촬영해 팬들에게 현장에 도착했음을 인증했다. 갑작스러운 만남 제안에 이어 직접 약속 장소까지 찾아온 그의 행동에 팬들의 반응도 뜨거웠다.

최강창민은 팬들을 향해 세심한 당부도 잊지 않았다. 그는 "10시 넘는 사람들은 절대 오지 마라. 40분까지 기다렸다 오는 사람 있으면 마실 거 사주고 가겠다"고 전했다. 늦은 시간인 만큼 무리해서 찾아오지 말라는 배려와 함께, 자신을 보러 오는 팬들에게 음료까지 사주겠다는 따뜻한 마음을 드러낸 것.

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실제 이날 만남은 짧지만 특별하게 마무리됐다. 오후 9시 57시쯤 최강창민은 약 7명의 팬과 직접 만나 음료를 선물하고 함께 인증 사진까지 남겼다. 온라인상에서만 소통하던 스타와 팬이 갑작스럽게 오프라인에서 마주한 특별한 순간이었다.

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무엇보다 최강창민은 팬들과의 약속을 말로만 남기지 않고 직접 행동으로 옮겼다는 점에서 더욱 훈훈함을 안겼다. 짧은 시간이었지만 팬들을 위해 기꺼이 발걸음을 옮기고 소소한 추억까지 선물한 그의 남다른 팬서비스에 팬들의 감동도 이어지고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com