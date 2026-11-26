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[스포츠조선 조민정 기자] 한류스타 이준기의 3년 만의 안방극장 복귀도, 일본 인기 배우 사카구치 켄타로와의 만남도 시청률 반등으로 이어지지 않았다. 채널A 화요드라마 '키드냅 게임'이 3주 연속 0.1%대 시청률에 머물며 고전하고 있다.

25일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 지난 24일 방송된 '키드냅 게임' 8회는 전국 유료방송가구 기준 0.116%를 기록했다. 지난 10월 6일 0.3%로 출발한 작품은 6회 0.119%, 7회 0.148%에 이어 8회까지 3주째 0.1%대에 갇혔다.

배우들의 면면만 놓고 보면 아쉬운 성적표다. '어게인 마이 라이프', '악의 꽃' 등을 통해 장르물 경쟁력을 입증한 이준기와 국내에서도 탄탄한 팬덤을 보유한 사카구치 켄타로, 대만 인기 드라마 '상견니'의 가가연까지 가세한 글로벌 프로젝트이기 때문.

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부진의 배경을 배우나 작품 자체의 경쟁력에서만 찾기는 어렵다.

우선 편성 조건이 녹록지 않다. '키드냅 게임'은 매주 화요일 오후 10시, 일주일에 단 한 차례 시청자들과 만난다. 주 2회 연속 편성이 익숙한 국내 드라마 시장에서 주 1회 방송은 시청 습관을 형성하고 극의 긴장감을 이어가는 데 상대적으로 불리할 수 있다. 여러 인물의 관계와 복잡한 단서를 따라가야 하는 추적 스릴러라는 장르적 특성까지 고려하면 더욱 그렇다.

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채널의 드라마 경쟁력도 변수다. 채널A는 지난 2월 최고 시청률 1.9%로 종영한 '아기가 생겼어요' 이후 약 7개월간 신작 드라마를 선보이지 않았다. 예능과 교양 프로그램에 비해 드라마 고정 시청층이 두텁지 않은 상황에서 화요일 단독 드라마 편성까지 소화해야 했다.

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'키드냅 게임'은 채널A가 직접 기획·제작한 작품이 아닌 방영권을 구매해 편성한 글로벌 합작 드라마다. 한국 시청층을 중심으로 기획된 기존 국내 드라마와는 제작 단계부터 접근 방식이 다르다.

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반면 해외에서는 국내 TV 시청률과 다른 성적표를 받아들었다. 아시아 OTT 플랫폼 뷰(Viu)의 10월 3주차 주간 차트에서 필리핀 2위, 인도네시아 3위, 말레이시아 5위에 오르며 3개국에서 톱5에 진입했다.

국내에서도 디즈니+를 통해 시청할 수 있는 만큼 TV 시청률만으로 전체 흥행 성적을 판단하기에는 한계가 있다.

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그러나 종영까지 단 3회만을 남겨둔 상황에서도 국내 시청률 반등의 기미가 뚜렷하지 않다는 점은 아쉽다. 국경을 넘나드는 화려한 캐스팅과 글로벌 제작 규모가 국내 안방극장의 흥행까지 보장하지는 않는다는 사실을 보여주는 사례로 남을 가능성이 크다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com