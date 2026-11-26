사진=김지혜 SNS 영상 캡쳐

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[스포츠조선 김영록 기자] 그룹 캣츠 출신 사업가 김지혜가 최근 불거진 '비만 치료 주사' 투약 의혹에 대해 직접 해명하며 억울함을 토로했다.

김지혜는 25일 자신의 SNS에 "아니, 7㎏ 빼고 뒤에서 이런 말까지 들을 줄이야"라는 글과 함께 속상한 심경을 털어놨다.

앞서 김지혜는 클렌즈 주스 위주의 식단 조절을 통해 체중 7㎏ 감량에 성공했다고 밝힌 바 있다. 하지만 이후 주변에서 '사실은 마운자로, 위고비 등 비만 치료 주사를 몰래 맞은 것 아니냐'는 의심의 눈초리가 쏟아졌다는 것.

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이에 김지혜는 "진짜 안 맞았다. 몸만 건강했으면 한 번쯤 고민해 봤을 것"이라며 "주변 직원들도 다들 강력 추천했고, 실제로 직원들이 살 빠진 모습을 보고 살짝 흔들리기도 했다"고 솔직하게 고백했다.

그럼에도 주사 시술을 포기한 결정적인 이유는 출산 후 급격히 악화된 건강 때문이었다. 김지혜는 "출산하고 나서 몸이 너무 안 좋아졌다. 온몸에 두드러기가 나고 피부는 뒤집어졌으며, 여기저기 아프고 컨디션도 엉망이다. 부작용까지 감수하면서 약을 맞는다는 게 왠지 겁이 났다"고 설명했다. 이어 "일단 내 힘으로 한 번 빼보고, 그래도 안 빠지면 그때 주사를 고민하자는 생각으로 다이어트에 열중했다"며 각고의 노력이 폄하받는 현실에 거듭 억울함을 호소했다.

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한편 김지혜는 2007년 프로젝트 그룹 '더 빨강' 2기인 걸그룹 캣츠로 데뷔했다. '베이비 캣', '핸섬 보이' 등을 발표하며 데뷔 초 원더걸스와 라이벌 구도를 형성했고, MBC '쇼바이벌' 등에서 활약하며 팀 내 최고 인기 멤버로 사랑받았다. 그룹 해체 후에는 방송인 활동을 거쳐 화장품 사업가로 변신했다.

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이후 2019년 그룹 파란 출신 최성욱(에이스)과 결혼한 그는 긴 난임 극복 끝에 지난해 9월 남녀 쌍둥이를 품에 안으며 많은 축하를 받았다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com