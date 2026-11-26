◇제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 시상자로 나선 문근영. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

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[스포츠조선 김소형 기자] 배우 문근영이 한층 달라진 모습으로 청룡영화상에 등장해 관심을 모았다. 다이어트에 성공한 듯 갸름해진 얼굴과 날씬해진 실루엣으로 20대 시절을 떠올리게 했다.

문근영은 지난 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 제47회 청룡영화상 청정원 단편영화상 시상자로 무대에 올랐다.

짙은 네이비 계열 재킷에 깔끔한 단발머리, 심플한 액세서리를 매치해 단정한 스타일을 완성했다. 과하지 않은 메이크업과 한층 갸름해진 얼굴도 눈길을 끌었다.

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사진 출처=문근영 인스타그램

시상식 이후 문근영은 자신의 인스타그램 스토리에 '두근두근 떨렸던 청룡 비하인드'라는 게시물과 함께 현장 준비 과정을 공개했다. 메이크업을 받는 모습부터 스타일링을 마친 모습, 시상식 무대에 오르기 직전까지의 순간을 차례로 담았다. 오랜만에 큰 시상식 무대에 서는 설렘과 긴장감이 고스란히 전해졌다.

문근영은 "영광스럽게도 청룡영화상 심사위원으로 참석했습니다. 내년에는 후보로 참석할 수 있으면 좋겠습니다. 영화를 위해 애쓰시는 많은 분들 오늘만큼은 즐기시길 바랍니다"라고 소감을 전했다. 영화제에 심사위원으로 참여한 데 대한 감사와 배우로서 작품을 통해 다시 후보에 오르고 싶다는 바람을 함께 드러냈다.

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사진을 본 누리꾼들은 "살이 많이 빠졌다", "다시 20대 때 모습 같다", "예전 국민 여동생 시절이 생각난다", "여전히 동안이다" 등의 반응을 보였다.

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한편 문근영은 2017년 연극 '로미오와 줄리엣' 공연 도중 급성구획증후군을 진단받아 네 차례 수술을 받았다. 급성구획증후군은 근육과 신경, 혈관 등이 있는 공간의 압력이 높아지면서 혈액 공급이 차단되는 질환이다. 오랜 재활을 거쳐 2024년 완치 소식을 전한 문근영은 이후 방송과 작품 활동을 통해 대중과 다시 만나고 있다.

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개인적으로도 새로운 출발을 알렸다. 문근영은 지난 7월 배우 정평과 결혼 소식을 전했다. 별도의 결혼식 대신 가족들과 식사하는 자리로 예식을 대신한 것으로 알려졌다. 최근에는 SBS '우리들의 발라드2'에 탑백귀 대표로 출연해 감수성 풍부한 면모를 보여주고 있다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com