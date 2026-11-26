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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 이지훈의 아내 아야네가 둘째 딸을 출산한 지 이틀 만에 고급 산후조리원에 입성했다.

아야네는 25일 자신의 개인 계정에 "조리원 왔어요"라는 글과 함께 산후조리를 시작한 근황을 공개했다.

공개된 사진에는 푸른 나무가 한눈에 들어오는 객실 전망부터 아야네와 아기를 환영하는 메시지 카드, 정갈하게 차려진 식사까지 담겼다. 미역국과 각종 반찬으로 구성된 식단을 공개한 아야네는 "10키로 남은 내 뱃살에 500g 추가", "밥 맛있다"라며 유쾌한 모습을 보였다.

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아야네가 입소한 산후조리원은 객실 등급에 따라 이용료가 다르다. 일부 VVIP 객실의 경우 2주 이용료가 1500만원에 달하는 것으로 알려졌다.

앞서 아야네는 한 차례 유산의 아픔을 겪은 뒤 지난 3월 둘째 임신 소식을 전했다. 지난 23일 자연분만으로 건강하게 둘째 딸을 품에 안으며 두 아이의 엄마가 됐다.

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한편 이지훈과 아야네는 지난 2021년 14살의 나이 차이를 극복하고 결혼했다. 2024년 시험관 시술을 통해 첫딸 루희를 얻은 데 이어 약 2년 만에 둘째 딸을 맞이했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com