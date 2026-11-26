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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 소녀시대 효연이 '현모양처'의 꿈을 이루기 위해 평창 김장 축제로 출격한다.

오는 28일(토) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 노시용, 연출 채현석·신현빈·김해니·서예나·강연주, 작가 여현전) 426회에서는 지난 출연 당시 최장 20년, 최단 6년이라는 긴 세월을 함께한 스태프들과의 끈끈한 의리와 우정으로 화제를 모았던 효연이 이번에는 이들과 함께 강원도 평창에서 유쾌한 김장 도전기를 펼친다.

이날 효연은 어릴 적부터 간직해 온 '현모양처'의 꿈을 솔직하게 고백해 시선을 모은다. 데뷔 시절부터 "결혼이 먼저였다"며 아이 둘을 낳고 싶다는 로망까지 밝힌 효연은 할머니가 2~300포기씩 김장을 담그던 어린 시절을 떠올리며 오랜 꿈을 이루기 위해 손꼽아 기다려온 김장 축제를 앞두고 설렘을 감추지 못한다.

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이어 할매니얼 꽃무늬 조끼로 완벽한 '김장룩'을 완성한 효연은 본격적으로 김장에 도전한다. 자신만만하게 김치 양념을 버무리지만, 결국 투박한 손길로 제기 모양의 김치를 완성한다고 해 호기심을 자극한다. 여기에 현장에서 효연을 알아본 시민들의 반가운 환호와 춤 응원까지 더해지며 축제 분위기를 한껏 끌어올린다고. 고된 김장을 마친 뒤에는 김치를 곁들인 도토리묵, 수육, 만둣국으로 푸짐한 한 상을 즐기며 보는 이들의 군침을 자극할 예정이다.

뿐만 아니라 발레 슈즈를 신고 육상 대회 예선을 통과했던 일화부터, 스태프들과의 다낭 여행을 통 크게 쏘기로 했단 이야기가 밝혀지며 엉뚱하면서도 스태프들과의 관계에 최선을 다 하는 효연의 모습이 유쾌한 웃음을 안길 전망이다.

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'횬모양처'를 꿈꾸는 소녀시대 효연과 찐친 스태프들의 좌충우돌 평창 김장 원정기는 오는(28일) 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.