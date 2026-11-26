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[스포츠조선 김수현기자 배우로서 인정 받으며 해외 진출을 예고한 래퍼 스윙스가 자신을 짓눌렀던 '120억 규모의 빚' 상환 상황이 크게 진전됐다고 밝혔다.

지난 25일 스윙스는 자신의 유튜브 채널에 '무엇이든 다 답변해드립니다'라는 제목의 영상을 올리고 채널 1주년 기념 토크와 Q&A를 진행했다.

이날 영상에서 스윙스는 약 1년 전 권기동 대표와 인연을 맺고 채널을 시작했을 당시를 떠올리며 "처음에 나랑 만났을 때 권기동이 '형 내가 무조건 돈 벌게 해줄게' 그랬다. 근데 그때는 내가 나를 못 믿었다"라고 회상했다. 그는 "수익적인 실패 때문에 우울감이 심했다. 어떻게 살아가는지 모를 정도로"라고 털어놨다.

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앞서 스윙스는 여러 방송 등을 통해 힙합 엔터테인먼트 회사를 운영하며 겪었던 120억 원 규모의 빚을 고백한 바 있다. 당초 수익을 크게 기대하지 않고 가볍게 출발했지만, 유튜브 채널 성장과 광고 활동이 이어지면서 빚을 갚아나가는 속도가 예전보다 훨씬 빨라졌다는 스윙스는 "가볍게 시작했지만 지금은 가볍지 않다. 덕분에 내 빚을 진짜 잘 갚아 나가고 있다"며 "예전보다는 속도가 엄청 빨라졌고, 빚 거의 다 갚았다. 이제 얼마 안 남았다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

하지만 현재 스윙스는 전성기를 방불케 하는 수익을 올리고 있다. 권 대표는 "형은 모르고 있었는데 이번 달에만 광고를 무려 9개나 찍었다"고 귀띔했고, 스윙스 역시 "통장에 돈이 꽂히자마자 바로 빚을 갚느라 내 돈 같지는 않지만, 처음 대표가 약속했던 월 목표 수익 이상을 벌고 있다"며 최근 소속사와 다년 재계약을 체결한 소식도 덧붙였다.

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배우로 활동 반경을 넓힌 스윙스는 최근 에이스팩토리와 전속계약을 체결하고 본격적인 연기 행보에 나섰다.

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영상에서도 그는 주연작인 영화 '물처럼'을 비롯해 미국 제작 영화와 첫 주연 드라마 촬영 소식을 전했으며, "마동석 선배님이 제작하시는 영화에도 의미 있는 역할로 합류해 촬영을 이어가고 있다"고 밝혀 기대를 모았다.