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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 에릭남과 마마무 솔라가 10년 만에 재회했다.

25일 마마무의 공식 SNS 채널에서는 '우리 이혼했어요'라는 글과 함께 한 편의 영상이 게재됐다.

나란히 앉은 솔라와 에릭남. 두 사람은 2016년 MBC '우리 결혼했어요'에서 '똥이부부'라는 애칭으로 많은 사랑을 받았다.

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솔라는 "저희는 이혼했다. 요즘은 이혼 프로그램이 많지 않냐. 우리는 10년 전에 이혼했다"며 너스레를 떨었다. 솔라는 "나 없이 잘 살았냐"고 물었고 에릭남은 "생각났지"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

솔라는 "2016년 11월 19일에 이혼을 했더라. 10년 사이에 본 적이 있냐"고 떠올렸고 에릭남은 "행사장에서 한번 봤던 거 같다. 그땐 멤버들도 다 있었고 서로 어쩔 줄 몰랐다"고 기억해냈다. 이에 솔라 역시 "결혼도 하고 이혼도 했는데 진짜 어색하게 끝난 기억이 난다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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솔라는 '우리결혼했어요' 당시를 떠올리며 "그때 '1가구 1에릭남' 이라는 명칭이 있었다. 그만큼 오빠가 젠틀하고 부드럽고 이런 이미지 때문에 여성분들이 진짜 좋아했는데 모든 여성들이 약간 나를 부러워했다. 근데 그 당시에 오빠가 너무 바빠서 항상 촬영장에 오면 오빠가 지쳐있었다"고 폭로했다. 이에 에릭남 역시 "너도 그랬다. 촬영 도중에 갑자기 자고 있더라. 우린 비하인드가 되게 많다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com