◇제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 시상자로 나선 현빈, 정려원. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소형 기자]배우 현빈과 정려원이 21년 만에 한 프레임에 담겼다. 2005년 MBC 드라마 '내 이름은 김삼순'에서 과거 연인으로 출연했던 두 사람이 청룡영화상 시상자로 다시 만난 것.

현빈과 정려원은 지난 25일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 열린 '제47회 청룡영화상'에서 남우주연상 시상자로 함께 등장했다.

◇제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 시상자로 나선 현빈, 정려원. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

이날 정려원은 현빈에게 "현빈 씨, 저희가 한 프레임에 담긴 게 21년 만입니다"라고 말했다. 현빈은 "그때는 둘 다 신인이었는데 이렇게 같이 서 있으니까 감회가 새로운 것 같다"고 답했다.

Advertisement

당시 현빈은 레스토랑 사장 현진헌 역을, 정려원은 그의 옛 연인 유희진 역을 맡았다. 극 중 현진헌은 유희진이 미국 유학을 마치고 돌아오면서 다시 만나게 됐다. 극 중 삼순(김선아)과 함께 삼각관계로 얽혔던 두 배우가 오랜만에 함께 무대에 올라 당시 작품을 기억하는 시청자들의 관심을 모았다.

공교롭게도 현빈의 아내 손예진도 과거 작품 속 상대 배우와 함께 시상에 나섰다. 손예진은 정해인과 여우주연상 시상자로 무대에 올랐다. 두 사람은 2018년 JTBC 드라마 '밥 잘 사주는 예쁜 누나'에서 연상연하 커플 윤진아와 서준희 역을 맡았다.

Advertisement

현빈은 정려원과, 손예진은 정해인과 각각 과거 드라마 속 연인과 재회한 셈이다.

Advertisement

한편 현빈은 지난 9월 공개된 디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아' 시즌2에서 중앙정보부 요원 백기태 역으로 돌아왔다. 현빈은 지난 4월 국가정보원 명예 방첩요원으로 위촉됐으며, 11월 24일에는 산업보안 홍보 공로를 인정받아 국정원장 공로패를 받았다. 손예진은 9월 넷플릭스 시리즈 '스캔들'로 시청자들과 만났다. 조선시대 여성 조씨부인 역을 맡아 지창욱, 나나와 호흡을 맞췄으며, 24년 만에 사극에 도전해 화제를 모았다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com