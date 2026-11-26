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[스포츠조선 김소희 기자]MBC '나 혼자 산다'에서 김대호X던의 '대던한 모험' 성사됐다.

오는 27일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운, 김규리)에서는 김대호와 던이 함께 모험을 떠난 모습이 공개된다.

던은 "말 못 할 취미를 대호 형님과 함께해 보고 싶었다"라며 김대호의 '강제 도킹'에 응답한 사연을 밝힌다. 던은 김대호와 함께 전설의 '이것'을 찾기 위해 산으로 향한다. 그는 "이런 취미 이상하다고 생각할 수 있잖아요"라며 자신의 취미에 흔쾌히 함께해준 김대호에게 고마움을 전한다. 공개된 사진 속에는 김대호와 던이 함께 숲속을 수색(?)하는 모습이 담겨 있는데, 도대체 이들이 찾는 것이 무엇일지 궁금증을 끌어올린다.

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또한 김대호와 던은 깊은(?) 대화를 나누며 서로를 알아가는 시간을 보낸다. 이들은 '미혼 앤 비혼' 토크를 펼치며 연애, 결혼, 미래에 대한 속마음도 밝히는데, 김대호의 예상치 못한 충격 발언에 던은 "형이랑 놀면 안 될 것 같아"라며 크게 당황한다. 도대체 던을 놀라게 한 김대호의 고백은 무엇일지 관심이 쏠린다.

한편 던은 "역시 인왕산 날다람쥐는 다르다"라며 남다른 능력을 갖춘 김대호에게 '벽(?)'을 느낀다. 김대호의 열정과 활약은 던의 잔잔한 마음에 파도를 일으키며 승부욕을 자극한다.

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김대호와 던이 찾아 헤매는 것은 무엇일지, 이들의 '대던한 도전' 현장은 오는 27일 밤 11시 10분에 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

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'나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글라이프 트렌드 리더 프로그램으로, 꾸준한 사랑을 받고 있다.