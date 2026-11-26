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넵튠 자회사 님블뉴런이 PC 게임 '이터널 리턴'에 92번째 캐릭터 '메이사'를 추가했다.

활을 사용하는 원거리 딜러인 메이사는 긴 사거리를 활용한 견제와 스킬 적중 이후 강화되는 기본 공격을 앞세운 캐릭터다. 스킬 피해를 3회 입히면 다음 기본 공격이 강화되고 공격 속도가 증가하는 패시브를 비롯해, 스킬 쿨다운을 줄이는 에너지 화살과 적의 시야를 드러내는 흔적을 남기는 기술 등을 갖췄다. 빠르게 돌진하며 주변에 남긴 흔적을 한꺼번에 발동시키는 스킬과 전방의 적을 탐지해 연속으로 화살을 발사하는 궁극기도 활용한다.

메이사 추가와 함께 신규 이모티콘 4종과 할인 패키지, 시즌 13 프리미엄·베이직 토큰 북이 출시됐다. 대전 흐름을 시간 순서대로 확인할 수 있는 타임 스탬프 기능과 옵션 설정을 코드로 저장하고 불러오는 기능 등 편의성 개선도 이뤄졌다. 메이사 출시 기념 이벤트와 시즌 13 이스포츠 커뮤니티 컬렉션도 진행된다.

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'이터널 리턴'은 MOBA와 배틀로얄을 결합한 PC 게임으로, 스팀에서 무료로 플레이할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com