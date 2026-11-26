가수 남태현. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2019.08.16/

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[스포츠조선 김영록 기자] 음주운전으로 법정구속된 남태현이 결국 대법원까지 간다. 항소심에서도 징역 1년의 실형을 피하지 못한 그는 끝내 상고장을 제출했다. 대법원에서 마지막 반전을 노리게 됐다.

남태현 측은 최근 음주운전 등 혐의에 대한 항소심 판결에 불복, 상고장을 제출했다.

앞서 서울서부지법 형사항소2부(부장판사 이동식·정성균·이현우)는 지난 19일 도로교통법 위반 등 혐의로 기소된 남태현의 항소를 기각했다. 1심이 선고한 징역 1년과 벌금 100만원도 그대로 유지했다. 재판부는 도주 우려가 있다고 판단해 남태현을 법정구속했다.

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남태현은 항소심에서 거듭 선처를 호소했다. "어렵게 직장을 구해 맡은 역할을 다하고 있다. 술은 완전히 끊었고, 대중교통을 이용하고 있다"며 달라진 생활을 강조했다.

하지만 재판부의 판단은 단호했다. 과거 음주운전으로 벌금 이상의 형을 선고받고도 또다시 음주운전을 저질렀다는 점을 지적했다. 특히 마약 혐의로 징역형의 집행유예를 선고받은 기간에 다시 음주운전을 했다는 사실도 불리한 양형 요소로 짚었다.

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남태현의 음주운전 사고는 지난해 4월 27일 발생했다. 이날 새벽 4시 10분께 서울 강변북로 일산 방향 동작대교 부근에서 앞차를 추월하려다 중앙분리대를 들이받았다.

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문제는 당시 남태현의 상태였다. 혈중알코올농도는 0.122%. 면허 취소 기준인 0.08%를 훌쩍 넘긴 수치다. 여기에 제한속도 시속 80㎞ 구간에서 최고 시속 182㎞로 달린 사실까지 드러났다. 음주운전뿐 아니라 과속 혐의까지 더해졌다.

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더욱 심각한 건 이번이 첫 음주운전이 아니었다는 점이다. 남태현은 2023년에도 면허 취소 수준의 만취 상태로 운전대를 잡았다. 그해 7월 벌금 600만원의 약식명령을 받았지만, 이후에도 같은 잘못을 반복했다.

마약 전력도 있다. 남태현은 2022년 전 여자친구와 필로폰을 공동 투약한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 2024년 1월 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다.

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결국 마약 혐의로 재판을 받던 중 첫 음주운전을 했고, 집행유예 기간에 두 번째 음주운전 사고까지 낸 셈이다. 재판부가 반복된 범행과 준법의식 부족을 엄중하게 판단한 배경이다.

이제 남태현의 운명은 대법원의 손에 달렸다. 항소심에서 징역 1년이 유지되고 법정구속까지 된 상황. 상고심에서 판결이 뒤집힐 수 있을까.

남태현은 2014년 그룹 위너로 데뷔했지만 2016년 팀을 탈퇴했다. 이후 밴드 사우스클럽을 결성해 활동을 이어왔다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com