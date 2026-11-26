◇제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 시상자로 나선 김민. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

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[스포츠조선 김소형 기자] 배우 김민이 평소 방송에서 보여준 자연인 이미지와는 다른 모습으로 시선을 끌었다. 90년 된 구옥에서 생활하며 직접 집을 수리하고 오토바이를 타는 등 자유분방한 일상으로 화제를 모았던 그가 이번에는 말끔한 수트 차림으로 청룡영화상에 등장한 것. 장발을 묶고 올블랙 수트를 소화한 모습에 시청자들의 관심이 쏠렸다.

김민은 지난 25일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 열린 '제47회 청룡영화상'에 시상자로 참석했다.

◇제47회 청룡영화상 시상식이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 레드카펫을 빛내고 있는 김민. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.25/

이날 레드카펫에 등장한 김민은 검은색 재킷과 팬츠를 매치한 올블랙 수트로 차분하면서도 강렬한 분위기를 연출했다. 긴 머리를 뒤로 묶고 수염을 기른 모습은 평소 작품에서 보여준 액션 배우의 이미지와 또다른 모습을 보여줬다. 현장 진행자들은 김민이 등장하자 "카리스마가 있다. 들어오시는데 정말 깜짝 놀랐다"고 반응했다. 이어 하트 포즈를 요청하자 김민은 손가락 하트로 화답했다. 하지만 볼하트 요청에는 수줍게 웃으며 "못하겠어요"라고 답했다. 진행자가 "그렇게 어렵냐"고 묻자 "네"라고 솔직하게 답해 웃음을 안겼다. 강렬한 외모와 달리 쑥스러움을 타는 모습이 반전 매력으로 이어졌다.

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한편 김민은 지난 10월 MBC '나 혼자 산다'에 출연해 혼자 산 지 28년 된 일상을 공개하며 화제를 모았다. 경기도 동두천의 80~90년 된 구옥에서 생활하는 그는 발전기를 돌려 전기를 사용하고 지하수를 끌어올리는 등 독특한 생활 방식을 보여줬다.

최근에는 넷플릭스 시리즈 '혼: 삼각의 시간' 촬영에도 참여하고 있다. 지난 19일에는 강원도 고성에서 해당 작품 촬영을 마치고 돌아가던 중 산불을 발견해 신고한 뒤 소화기를 들고 초기 진화에 나선 사실이 알려지기도 했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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