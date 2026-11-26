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넥슨이 인기 웹소설·웹툰 IP를 기반으로 한 신작 MMORPG '템빨: 오버기어드'를 정식 출시하며 국내외 시장 공략에 나섰다.

그레이게임즈가 개발한 '템빨: 오버기어드'는 26일 0시 국내를 비롯해 대만, 홍콩, 마카오에서 서비스를 시작했다. PC와 모바일 크로스플랫폼을 지원하며, PC는 구글 플레이 게임즈, 모바일은 구글플레이와 앱스토어를 통해 플레이할 수 있다. 총 20개 서버 중 원하는 서버를 선택해 접속할 수 있다.

카카오페이지 웹소설과 웹툰 합산 14억뷰를 기록한 글로벌 IP '템빨'을 기반으로 한 이 게임은 장비 제작과 강화, 성장에 초점을 맞춘 MMORPG다. 장비 중심 성장 시스템 '오버기어드'를 비롯해 원작의 '갓 핸드'를 활용한 전투, 무기 개조, 시그니처 장비 등 장비의 활용과 성장에 무게를 뒀다. 서버 단위 협력 콘텐츠 '인마대전'과 서로 다른 서버 이용자들이 교류하고 경쟁하는 '차원' 시스템도 갖췄다.

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원작 IP의 인지도에 장비 제작과 성장이라는 MMORPG의 핵심 재미를 결합한 가운데, 이용자 간 협력과 서버를 넘나드는 경쟁 콘텐츠를 어떻게 안착시키느냐가 초기 서비스의 관건이 될 전망이다.

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출시를 기념한 이벤트도 진행한다. 8주간 누적 미션 점수에 따라 보상을 지급하는 '새로운 전설의 시작! 8주 미션'을 비롯해 12월 9일까지 '장비 강화 지원 미션'을 운영한다. 미션 달성 시 전설 보상 상자와 강화 재료 등을 제공한다.

카카오페이지와 연계한 프로모션도 마련했다. 게임 내 특정 퀘스트를 완료한 뒤 원작 웹툰 '템빨'을 감상하면 게이밍 의자와 키보드 등을 추첨으로 지급한다. 카카오페이지 역시 원작 웹소설·웹툰 이용자를 대상으로 게이밍 모니터와 최대 100만원 상당의 넥슨캐시 등을 제공하는 이벤트를 진행한다. KT와 LG유플러스 이용자 할인 및 카카오페이 앱스토어 결제 프로모션도 실시한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com