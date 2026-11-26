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[스포츠조선 조민정 기자] 구독자 130만명을 보유한 유튜버 코이티비 홍석호가 전 연인이자 채널 초기 멤버였던 스카이(강하늘)의 사생활 폭로로 진실공방에 휘말렸다.

스카이는 지난 25일 자신의 유튜브 채널에 '더이상의 침묵은 안 될 것 같습니다'라는 제목의 14분 분량 영상을 게재하고 교제 당시 겪었던 일을 털어놨다.

스카이가 밝힌 결별의 핵심 원인은 홍석호의 반복된 외도였다. 두 사람이 베트남에서 빙수 가게를 운영하던 시절부터 이성 문제로 갈등을 겪었고 유튜브 채널이 성장한 이후에도 비슷한 문제가 반복됐다고 주장했다.

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극심한 스트레스로 체중이 30kg대까지 줄어들었고 다툼이 벌어질 때마다 홍석호가 고함을 지르거나 몸을 밀치고 물건을 던지는 등 폭력적인 행동을 했다고 주장해 충격을 안겼다.

스카이는 2018년 3월 11일이라는 날짜가 적힌 손글씨 기록도 공개했다. 해당 기록에는 상대방에게 밀려 침대에 부딪혔다는 취지의 내용이 담겼다.

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자신의 우울증을 조롱하는 듯한 발언이 코이티비 영상에 담겼다는 주장도 제기했다. 아울러 결별 이후 수년간 자신의 과거 출연 영상을 삭제해 달라고 요청했으나 받아들여지지 않았다고 밝혔다.

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이에 홍석호는 유튜브 커뮤니티를 통해 장문의 반박문을 게재했다.

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과거 연인 관계에서 자신의 잘못으로 스카이가 상처받은 부분에 대해서는 사과하면서도 "그 누구에게도 폭행을 가한 적이 단 한 번도 없습니다"라며 폭행 의혹은 강하게 부인했다.

오히려 자신 역시 교제 초기 스카이의 이성 문제로 신뢰를 잃은 경험이 있다고 주장했다. 우울증 관련 발언에 대해서는 스카이가 아닌 다른 출연자에 관한 이야기였고 편집 과정에서 맥락이 빠졌다고 반박했다.

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두 사람의 갈등은 금전 문제로까지 번졌다. 홍석호는 채널 운영 당시 스카이의 출연 기여도를 인정해 수익을 5대 5로 배분했고 결별 이후에도 지원금과 대여금, 채무 상환 등을 포함해 총 2억8000만원을 송금했다고 주장했다. 또 최근 스카이 측으로부터 코이티비 관련 수익금의 절반을 정산하고 상호 비밀유지에 합의해 달라는 요구를 받았다고 밝혔다.

한편 코이티비는 2015년 개설된 유튜브 채널로 베트남 현지 음식과 문화, 일상 등을 소개하며 인기를 얻었다. 스카이 역시 채널 초창기부터 함께 출연하며 얼굴을 알렸으나 2024년 1월 결별 소식을 전했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com