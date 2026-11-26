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엔씨가 '리니지' IP를 한데 모은 첫 오프라인 축제를 열고 이용자 1만6734명과 만났다. '리니지' 시리즈 3종을 아우르는 행사로, 게임 속 콘텐츠를 현장 체험과 무대로 확장하며 이용자와의 접점을 넓혔다.

엔씨는 지난 25일 경기도 고양시 킨텍스에서 '리니지 페스티벌: 아덴으로의 초대'를 개최했다. 이번 행사에는 '리니지 리마스터', '리니지M', '리니지 클래식' 등 리니지 IP를 대표하는 3개 게임이 참여했다. '리니지' IP 전체를 아우르는 오프라인 행사는 이번이 처음이다.

행사장은 '리니지' 세계관 속 아덴성을 테마로 꾸며졌다. 게임 콘텐츠를 현실에서 체험할 수 있는 어트랙션 8종을 비롯해 굿즈 제작 공간 '아덴 제작소', F&B 및 파트너사 부스 등이 마련됐다. '기막힌 쇼크 스턴', '글루디오: 턴 언데드', '아덴 성벽을 넘어라' 등 게임 속 요소를 활용한 체험 프로그램과 스탬프 미션에 참여하면 현장 굿즈와 게임 쿠폰을 받을 수 있도록 했다.

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게임별 시연 공간도 운영했다. '리니지 리마스터'의 무한대전, '리니지M'의 4대4 투기장, '리니지 클래식'의 유령의 집 레이스 등 각 게임의 특성을 살린 콘텐츠를 선보였다. 이용자들은 전야제에서 획득한 코인으로 굿즈를 제작하거나 MD 상품을 구매하고, 웰컴 키트와 특별 게임 쿠폰도 받았다.

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저녁에 열린 2부 '아덴의 밤'은 각 게임의 향후 방향과 콘텐츠를 공유하는 자리로 꾸려졌다. '리니지 리마스터'는 'RE:MASTER Special Talk'를 통해 PC 리니지의 현재와 2027년 비전을 공개했으며, '리니지M'은 이용자 참여형 퀴즈 토크 콘서트 'Playlist M'을 진행했다. '리니지 클래식'은 게임 전문 스트리머와 함께 시즌2 첫 에피소드 '트리아'를 소개했다.

이번 행사는 개별 게임 단위로 이어져 온 '리니지' 이용자 행사를 하나의 IP 축제로 확장했다는 점에서 의미가 있다. 오랜 시간 각기 다른 게임을 즐겨온 이용자들을 한 공간에 모으고, 게임 플레이를 넘어 체험과 소통으로 '리니지' IP의 접점을 넓히려는 시도다.

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엔씨 이성구 최고사업책임자(CBO)는 평일에도 예상보다 많은 이용자가 행사장을 찾은 데 감사를 전하며, 앞으로도 이용자들과 함께 즐길 수 있는 자리를 이어가겠다고 밝혔다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com