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[스포츠조선 이우주 기자] 인플루언서 유깻잎이 복통을 호소했다.

유깻잎은 26일 새벽 "꿀잠자고 있다가 갑자기 눈이 팍 떠지더니 배가 진짜 미친 듯이 아픈 상태였다. 너무 아파서 바닥에서 굴렀을 정도로 아팠다"며 고통을 호소했다.

다행히 유깻잎은 괜찮아진 상태라고. "뇌가 비상 경보로 강제 기상 켠 듯. 두 시간을 바닥에서 구르고 앓다가 약 먹고 진정되니까 먹방 보고 있다. 나 제정신으로 사는 걸까"라고 토로했다. 갑작스러운 복통을 호소한 유깻잎에 팬들의 걱정이 이어지고 있다.

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한편, 유깻잎은 2016년 유튜버 최고기와 결혼해 딸 솔잎 양을 얻었으나 2020년 이혼했다.

최근 5년 만에 가슴 재성형수술을 받았다고 밝혀 화제가 되기도 했다. 수술 이유에 대해 유깻잎은 첫 수술 당시 마른 체형에 비해 과도하게 컸던 보형물 사이즈를 선택해 불편함을 겪었다고 밝혔다. 뿐만 아니라 왼쪽 겨드랑이에 공기가 찬 듯한 소리가 나고 보형물 주름이 피부 표면에 비쳐 보이는 리플링 현상까지 겪었다고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com