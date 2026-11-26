유튜브 '더브라이언' 영상 캡쳐

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김영록 기자] "그냥 불편했다."

가수 서인영이 쥬얼리 활동 시절 이지현과의 미묘했던 관계를 솔직하게 털어놨다. 대놓고 싸운 적은 없지만, 여자들 사이에는 설명하기 힘든 감정의 골도 있었다.

서인영은 25일 가수 브라이언의 유튜브 채널 '더브라이언'에 출연했다. 브라이언의 자택에서 열린 홈파티에 참석한 서인영은 쥬얼리 활동 시절의 추억을 되짚었다.

Advertisement

이날 가장 갈등이 많았던 멤버를 묻는 질문에 서인영은 "(이)지현 언니가 그냥 불편했다"고 답했다.

특별히 크게 다투거나 싸운 것은 아니었다. 서인영은 "여자들끼리의 그런 게 있다"며 당시의 미묘한 분위기를 설명했다.

Advertisement

구체적인 일화도 공개했다. 서인영은 "언니가 공주 같은 치마를 입은 날이 있었는데, 나는 미니스커트를 입었다"면서 "(이지현이) '너 치마 안 입는다고 하지 않았어?'라고 하더라"고 떠올렸다.

Advertisement

이어 "아무 생각 없이 말했을 수도 있는데, 나는 '나 치마 입으면 안 되나?'라는 생각을 했다"고 덧붙였다. 상대방에게는 별 뜻 없는 한마디였을지 모르지만, 어린 시절 서인영에게는 은근히 신경 쓰이는 순간이었던 셈이다.

Advertisement

쥬얼리는 걸그룹 역사에서 비교적 잡음 없이 활동을 마무리한 팀으로 꼽힌다. 해체가 결정된 뒤에도 마지막 앨범을 발매했고, 원년 멤버 박정아와 서인영, 후기 멤버 하주연과 김은정이 함께 마지막 무대에 오르며 아름다운 마침표를 찍었다.

그 중심에는 리더 박정아가 있었다는 평가다. 브라이언 역시 박정아의 중재 역할을 언급했다. 하지만 서인영이 별다른 중재는 없었다고 답하자 브라이언은 "박정아 네가 문제"라며 농담을 던져 웃음을 안겼다.

Advertisement

서인영은 오히려 박정아를 적극적으로 감쌌다. "(박)정아 언니는 너무 착하다"며 불화설에 선을 그은 것. 그러면서도 "정아 언니가 사장님한테 돈을 잘 받아줬다. 내가 100번 가는 것보다 정아 언니가 한 번 가는 게 더 빠르다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

서인영은 2002년 쥬얼리 2집 '어게인(Again)'에 합류하며 가요계에 본격적으로 얼굴을 알렸다. 특유의 털기춤과 섹시한 이미지로 주목받았고, 이후 솔로 가수로도 활동 영역을 넓혔다. 2007년에는 '너를 원해'를 발표하며 가창력까지 인정받았다.

개인사에도 변화가 있었다. 2023년 비연예인 사업가와 결혼했지만 이듬해 이혼했다. 이후 오는 12월 26일 6세 연상의 사업가 최지훈 씨와 재혼을 발표하며 새로운 출발을 앞두고 있다.

Advertisement

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com