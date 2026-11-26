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[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 홍윤화가 금값 하락에 속상한 마음을 드러내 웃음을 안겼다.

26일 유튜브 채널 '비보티비'에는 "나 왜 이 메뉴 추천이 영원할 거 같지??? 영원할 건가 보다~?? 홍윤화와 함께 돌아온 밥블레스유"라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 개그우먼 홍윤화가 게스트로 출연해 특유의 유쾌한 입담을 뽐냈다. 특히 홍윤화는 왼쪽 손목에 묵직한 존재감을 자랑하는 10돈짜리 금팔찌를 착용하고 등장해 시선을 사로잡았다.

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최근 식당을 개업한 홍윤화는 해당 금팔찌에 대해 "제 꿈의 팔찌다. 제가 가게를 하면서 하고 싶었다"라고 설명했다. 오랫동안 꿈꿔왔던 팔찌를 직접 마련한 만큼 남다른 애착을 드러낸 것.

이를 본 송은이는 "그거 민기 씨가 해준 거 아니냐. '홍뎅' 갔을 때 봤는데 좀 작아진 것 같은데 몇 개 빼서 쓴 거냐"라고 농담을 던져 웃음을 자아냈다. 홍윤화는 "점점 조여오고 있다. 그래도 아직 틈은 있다"라고 받아치며 재치 있는 입담을 뽐냈다.

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하지만 화기애애한 분위기도 잠시, 홍윤화는 금팔찌를 구매할 당시의 금값을 언급하며 뜻밖의 속상함을 토로했다. 그는 "이 팔찌 살 때 한 돈에 93만 원이었다. 최고점인 거다"라고 털어놨다. 금값이 가장 높았던 시기에 구매한 셈이라며 아쉬움을 감추지 못한 것. 이이어 "눈물만 난다. 오늘 가격으로 67만~65만 원까지 떨어졌다"고 덧붙였다. 특히 26일 기준 금값은 한 돈당 약 58만 원 수준으로, 홍윤화가 구매 당시 지불했던 가격과 비교하면 차이가 더욱 커진 상황이다

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com