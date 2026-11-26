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[스포츠조선 김수현기자] 일본 톱모델 야노시호가 남편 추성훈의 도움 없이 단독 명의로 마련한 50억 원대 도쿄 저택을 한국 방송 최초로 공개한다.

지난 25일 KBS 예능 유튜브 채널에는 '[347회 예고] 야노시호의 도쿄 일상 대공개'라는 제목의 KBS 2TV '신상출시 편스토랑' 다음 주 예고 영상이 게재됐다.

이날 영상에서 야노시호는 "여러분을 도쿄에 초대한다"며 일본 도쿄에 위치한 자택 내부를 선보였다.

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해당 저택은 현재 세세만 약 50억 원에 달하는 것으로 알려졌다. 특히 야노시호가 남편의 금전적 지원 없이 스스로 마련한 단독 명의 자택이라는 점이 조명되며 그의 남다른 재력이 눈길을 끌었다.

야노시호는 "한국 방송에서는 최초 공개"라며 군더더기 없이 깔끔한 인테리어와 감각적인 가구가 어우러진 집 안 곳곳을 공개했다.

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이와 함께 톱모델다운 자기관리 비결도 예고했다. 그는 피부 관리 비법에 대해 "천연 보톡스다. 이걸 하면 '늙크크'도 '영크크'가 될 수 있다. 다 공개하겠다"며 애용하는 관리 아이템 소개를 예고해 기대감을 높였다.

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한편 야노시호는 2009년 이종격투기 선수 추성훈과 결혼해 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다. 이들 가족은 2013년부터 2016년까지 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 큰 사랑을 받았다.

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2018년에는 딸의 교육을 위해 미국 하와이로 이주해 연간 평균 학비가 약 3,400만 원에 달하는 현지 상위권 사립학교에 진학시킨 사실이 알려져 화제를 모으기도 했다.