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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 송은이와 김숙이 성별을 바꾼 자신의 모습에 폭소를 터뜨리며 유쾌한 케미를 뽐냈다.

26일 유튜브 채널 '비보티비'에는 "나 왜 이 메뉴 추천이 영원할 거 같지??? 영원할 건가 보다~?? 홍윤화와 함께 돌아온 밥블레스유"라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 오프닝에서 송은이와 김숙은 최근 온라인상에서 유행하고 있는 성별 바꾸기 AI에 도전했다. 사진 한 장으로 성별이 바뀐 자신의 모습을 확인할 수 있는 기능에 두 사람 모두 호기심을 드러냈다.

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먼저 도전에 나선 사람은 김숙이었다. 성별이 바뀐 김숙의 모습이 화면에 등장하자 두 사람은 예상보다 자연스러운 변신에 웃음을 터뜨렸다. 남성으로 바뀐 모습에서도 김숙 특유의 분위기가 고스란히 남아 있었던 것.

이를 본 김숙은 "꽤 괜찮다. 중후하다"라며 결과에 만족감을 드러냈다. 송은이 역시 "괜찮네"라고 공감하며 김숙의 남성 버전을 인정했다.

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이어 송은이도 성별 바꾸기에 도전했다. 그러나 결과를 확인한 송은이는 예상과 전혀 다른 반응을 보였다. 성별이 바뀐 자신의 모습을 보자마자 "뭐야. 나잖아. 성별 돌린 거 맞아? 성별 돌리라고"라고 발끈한 것. 남성으로 변환됐음에도 기존 얼굴과 크게 다르지 않은 모습에 당황한 기색을 감추지 못했다.

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옆에서 이를 지켜보던 김숙은 "성별 돌린 거다. 살이 조금 쪘을 뿐"이라고 받아쳐 웃음을 안겼다. 이에 송은이는 자신의 변환된 모습을 다시 살펴보더니 "(최)양락 오빠 같기도 하다"고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.