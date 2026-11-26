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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 브라이언이 장원영 소파 가격에 놀라워 한다.

오늘(26일) 밤 9시 방송되는 티캐스트 E채널 예능 프로그램 '서인영의 유행꼰대'(연출 이지선, 제작 스튜디오브레이브) 9회에서는 가수 브라이언이 일일 수강생으로 출연해 서인영, 미미미누와 함께 기상천외한 요즘 살림 트렌드를 살펴본다.

이날 브라이언은 등장하자마자 서인영을 와락 끌어안고 돌리며 남다른 친분을 과시한다. 놀란 미미미누에게 브라이언은 서인영과 "좀 심하게 친하다"고 밝히고, 서인영 역시 "형제 같은 사이"라고 표현한다. 8년 만에 재결합한 플라이 투 더 스카이의 콘서트 일정이 화두에 오르자 서인영은 자신의 결혼식에 참석할 수 있는지를 묻는다. 이에 브라이언이 거침없는 돌직구를 날려 서인영의 혼을 쏙 빼놓는다.

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서인영은 예비 남편과 "돈을 모아 남양주에 신혼집을 마련했다"면서 남양주를 떠날 생각이 없는 이유를 공개한다. 경기도 평택에 직접 집을 지은 브라이언은 "우리 집에 아무도 안 사는 느낌으로 사는 게 좋다"며 살림 철학을 밝힌다. 서인영이 "내 집이냐고. 세트장도 아니고"라며 "오빠랑은 같이 살기 힘들어"라고 질색하자 브라이언은 "누가 같이 산대?"라고 반문해 웃음을 자아낸다.

본격적인 수업에서는 남다른 감각을 자랑하는 스타들의 인테리어가 소개된다. 장원영의 소파 가격에 경악한 브라이언은 "다음 생애 장원영으로 태어나고 싶다"고 외친다. 장원영이 소유하고 있는 소파는 프랑스 디자이너 피에르 폴랭의 '듄 소파'로 알려졌다. 모듈 하나의 가격이 약 1000만~1100만 원 수준이며, 전체 구성에 따라 2억 원대에 달할 수 있는 것으로 전해졌다.

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이어 지드래곤의 소파 가격까지 공개되자 급기야 벌떡 일어나 자리를 이탈했다는 후문이다. 과연 브라이언을 놀라게 한 스타들의 가구 가격은 얼마일지 궁금증을 자아낸다.

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이 과정에서 서인영은 이혼 당시 가져온 단 하나의 물건에 대해 털어놓는다. 자신이 가진 가구 중 가장 고가의 물건이라고 밝힌 서인영은 신혼집을 마련한 뒤 금전적 여유가 없다며 중고 거래까지 고민하고 있다고 고백한다. 과연 서인영이 이혼 당시 챙겨 나온 물건의 정체는 무엇일지 관심이 쏠린다.

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귀찮은 집안일을 전문가에게 맡기는 이른바 '살림 외주화' 서비스도 소개된다. 미미미누가 실제로 해당 서비스를 이용한다고 밝히자 브라이언은 "왜 다들 게을러?"라며 이해할 수 없다는 반응을 보이면서도 드라이클리닝 등 전문가의 손길이 필요한 집안일에는 공감한다. 이와 함께 자신의 집에 있는 개인 수영장 관리법까지 공개해 눈길을 끈다.

요즘 주부들의 '3대 이모님'으로 불리는 로봇청소기, 식기세척기, 건조기에 앞서 한 시대를 풍미했던 추억의 가전제품도 소환된다. 서인영과 브라이언은 추억에 젖는 한편, 오늘날 필수 가전으로 자리 잡은 제품들의 뜻밖의 탄생 비화까지 전한다.

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이 밖에도 치워야 사는 사람부터 쌓아야 사는 사람, 나눠야 사는 사람까지 살림을 대하는 각양각색의 방식이 공개된다. 할리우드 스타들의 상상을 초월하는 정리법과 글로벌 톱모델 나오미 캠벨의 남다른 비행기 탑승 루틴이 소개되는 가운데, 브라이언은 "선배님, 멋있어"라며 감탄을 금치 못했다는 후문이다.

고물가 시대에 등장한 새로운 살림 트렌드도 살펴본다. 특히 해외의 이색적인 살림 공유 서비스에 서인영은 "나 할 수 있어! 남양주 집에서 하고 싶다"며 적극적인 관심을 드러낸다. 예비 신부 서인영의 마음을 사로잡은 살림법은 무엇일지 본 방송에 대한 기대감을 높인다.

한편 '원조 트렌드세터' 서인영과 'MZ 트렌드 분석가' 미미미누가 요즘 유행을 두고 거침없는 썰전을 펼치는 세대 격돌 트렌드 토크쇼 '서인영의 유행꼰대'는 매주 목요일 밤 9시 E채널에서 방송되며 웨이브, 왓챠, U+tv 모바일 등 OTT 플랫폼에서도 시청할 수 있다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com