Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김무열과 윤승아 부부가 결혼 11년이 지나도 변함없는 달달한 부부 케미를 뽐냈다.

26일 패션 매거진 보그 코리아는 공식 SNS를 통해 김무열, 윤승아 부부가 함께한 주얼리 화보를 공개했다.

공개된 화보 속 두 사람은 코끝이 맞닿을 듯 가까이 얼굴을 마주한 채 미소를 짓고 있다. 윤승아는 김무열의 볼을 다정하게 감싸고 김무열은 지그시 눈을 감은 채 편안한 표정을 짓고 있어 설렘을 자아낸다.

Advertisement

다른 사진에서는 가느다란 어깨끈의 블랙 드레스를 입은 윤승아와 장난기 가득한 포즈를 취한 김무열의 모습이 담겼다. 서로의 손을 맞잡고 얼굴을 가까이 기댄 모습에서는 실제 부부만의 자연스러운 애정이 묻어난다.

보그 코리아 역시 "11년간 변치 않는 사랑의 모습을 간직한 김무열과 윤승아"라며 시간이 흐를수록 깊어진 두 사람의 사랑에 주목했다. 결혼한 지 10년이 훌쩍 넘었음에도 연애 시절을 떠올리게 하는 달달한 분위기가 인상적이다.

Advertisement

한편 김무열과 윤승아는 2011년부터 교제해 2015년 4월 4일 결혼했다. 이후 결혼 8년 만인 2023년 6월 8일 첫아들을 품에 안았다.

Advertisement

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com