◇제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 청정원 인기스타상을 수상한 신민아. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

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[스포츠조선 김소형 기자]배우 신민아가 강렬한 레드 드레스로 시선을 사로잡았다. 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'에서 화려한 황후 의상을 소화했던 신민아가 이번에는 몸매 라인이 드러나는 드레스로 색다른 매력을 선보인 것. 잘록한 허리와 골반 라인이 돋보이며, 평소 몸매 관리법도 주목받고 있다.

신민아는 지난 25일 자신의 인스타그램 스토리에 제47회 청룡영화상 레드카펫 장면을 올렸다.

이날 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 열린 시상식에 참석한 그는 어깨와 쇄골을 드러낸 붉은색 튜브톱 드레스를 입고 취재진 앞에 섰다.

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몸에 밀착되는 머메이드 실루엣은 잘록한 허리와 골반 라인을 강조했다. 긴 생머리와 드롭 귀걸이를 매치해 별다른 장식 없이도 완성도 높은 스타일을 연출했다. '재혼 황후'에서 선보인 풍성한 실루엣과 화려한 보석 장식의 황후 드레스와는 또 다른 분위기였다.

신민아는 쌍둥이 자매를 1인 2역으로 소화한 영화 '눈동자'로 여우주연상 후보에 이름을 올렸다. 청정원 인기스타상을 받은 신민아는 "전혀 예상 못 하고 있어서 놀랐다. 더 열심히 하겠다. 감사하다"며 수상 소감을 전했다.

◇제47회 청룡영화상 시상식이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 레드카펫을 빛내고 있는 신민아. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.25/

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레드카펫에서는 남편 김우빈에 대한 질문도 나왔다. 진행자가 이날 모습을 김우빈이 본다면 어떤 반응을 보일 것 같으냐고 묻자 신민아는 "그냥 응원할 것 같다"고 답해 웃음을 안겼다.

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신민아의 드레스핏이 화제가 되면서 평소 몸매 관리에 대한 발언도 다시 관심을 받고 있다.

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신민아는 지난 6월 절친 공효진의 유튜브 채널에 출연해 운동을 거의 하지 않는다고 밝혔다. 공효진이 타고난 몸매를 부러워하자 신민아는 "조금만 운동해도 근육이 올라온다"며 근육이 잘 붙는 체질이라고 설명했다. 하지만 최근에는 식습관을 바꾸며 관리하고 있다고 밝혔다. 지난 10월 30일 코미디언 이은지의 유튜브 채널 콘텐츠 '길연'에 출연해 예전에 입던 바지가 맞지 않아 관리를 시작했다고 털어놓은 것. 아침에는 과일이나 채소를 먼저 먹고 탄수화물 섭취를 줄이려고 노력한다고 밝혔다. 식단 관리 2주 만에 피자와 떡볶이를 먹는 꿈을 꿨다는 일화도 전했다.

한편 신민아는 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'에서 황후 나비에 역을 맡아 주지훈 등과 호흡을 맞췄다. 재혼황후는 지난 25일 마지막 에피소드를 공개하며 종영했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com