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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 하하 별 부부가 마포구를 떠나지 못하는 이유를 밝혔다.

26일 하지영의 유튜브 채널에서는 하하 별 부부가 출연했다.

'마포구 홍보대사'가 된 하하 별 부부. 하하는 "집이 신혼집이었으니까 애들이 이렇게 많이 낳을 줄 몰랐다. 이사 갈 타이밍을 자꾸 놓쳤는데 애들이 크니까 짐도 많아지고 4명이면 괜찮다. 여행을 가도 여기서 연남동가면 택시타고 가면 된다. 근데 우리는 2대를 잡아야 한다. 신혼집이 5명 사는 집이니까 포화상태"라고 밝혔다.

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이에 집을 알아봤다는 하하는 "구가 달랐다. 그냥 알아본 거다. 근데 마포구에 소문이 났다"며 "엘리베이터를 탔는데 살짝 취한 상태였다 포스 있는 어머님이 탔는데 날 째려본다. 인사를 했는데 엉덩이를 때리더라. '어딜 알아봐 어딜. 서래마을 알아봤다며'라고 하는데 거짓말을 못하겠더라. 어떻게 알았냐 하니까 '소문 다 돌았다. 우리 크루에서 울고 불고 난리났다'더라. 이후로 날 보면 마포구를 외친다"고 토로했다.

이뿐만이 아니었다. 하하는 "SNS에 뭐가 많지 않냐. 별이 삼성동에 예쁜 집이 있길래 하트를 눌렀다. 나한테도 떴길래 '이 집 좋지 않냐'고 누구한테 보냈다. 이게 주우재 귀에 들어가서 주우재가 재석이 형한테 얘기했다. 걔 때문에 마포구 배신자가 됐다"며 "그래서 구청장님한테 얘기했다. 절대 배신할 일은 없지만 의식주를 해결해야 하니 만약 상황이 안 되면 이해해달라 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com