고경표. 연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] 시민의 배려에 감동했고, 자신도 똑같은 선의를 베풀었다. 도로 위 작은 접촉사고조차 훈훈한 미담으로 남겼던 배우 고경표다. 하지만 음주운전 한 번에 그동안 쌓아온 선한 이미지가 무너졌다.

고경표는 지난달 10일 유튜브 채널 '뜬뜬'의 웹예능 '핑계고'에 출연해 과거 접촉사고 경험을 털어놨다.

서울 영동대교 인근에서 앞차와 가벼운 추돌 사고를 냈다는 고경표. 상대 운전자는 차에서 내려 고경표를 알아보더니 뜻밖의 반응을 보였다. "고경표 씨네? 난 공사 차량이라 괜찮다. 작품 잘 보고 있다"며 오히려 고경표의 안부를 물은 뒤 문제삼지 않고 자리를 떠났다는 것.

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유명 배우를 알아보고도 호의를 베푼 시민의 배려였다. 고경표 역시 그 기억을 잊지 않았다. 이후 자신이 주차 접촉사고를 당했을 때 상대방에게 "괜찮으니 가시라"고 이야기했다는 것. 그는 "선행은 돌고 돈다. 받는 것도, 하는 것도 마음이 너무 좋더라"고 회상했다.

고경표는 도로교통공단 교통사고 예방 홍보대사로도 활동했다. 대세 배우로서의 인기뿐 아니라 친근하고 선량한 이미지까지 갖췄던 그다. 예능에서도 거침없는 입담과 인간적인 매력으로 사랑받으며 전성기를 누렸다.

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하지만 지금은 상황이 완전히 달라졌다. 음주운전 사고로 한순간에 대중의 신뢰를 잃었다.

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고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 만취 상태로 운전하다 청소차를 들이받았다. 당시 혈중알코올농도는 0.15%로 알려졌다. 면허 취소 기준인 0.08%의 두 배에 가까운 수치다. 사고로 환경미화원 1명이 부상을 입었다.

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사고 9일 만인 23일 마포경찰서에 출석한 고경표는 약 1시간 40분 동안 조사를 받았다. 취재진 앞에 선 그는 "그동안 많은 사랑과 관심을 받았는데 이런 식으로 돌려드리게 돼 무책임했고, 죄송하다"는 말과 함께 연신 울먹이며 사과했다.

경찰 조사 결과 피해자와의 합의는 이뤄지지 않은 것으로 전해졌다. 다만 피해자가 병원 진료를 받지 않았고, 스스로도 아프지 않다는 진술을 남긴 것으로 알려졌다. 사고 직후 차량을 세우고 환경미화원 2명에게 사과한 뒤 경찰을 기다린 만큼 뺑소니 혐의와는 거리가 있다는 게 경찰의 설명이다.

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과거 자신에게 호의를 베푼 시민을 기억하고, 자신도 다른 사람에게 같은 배려를 돌려줬다던 고경표다. 그랬던 그가 음주운전으로 타인에게 피해를 입혔다. 과거의 미담이 지금은 더욱 씁쓸하게 다가오는 이유다.

대중의 사랑으로 성장한 배우에게 가장 큰 자산은 결국 신뢰다. 눈물의 사과로 끝날 일이 아니다. 고경표가 잃어버린 신뢰를 되찾고 다시 대중 앞에 설 수 있을까.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com