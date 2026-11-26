사진출처=GTA6

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[스포츠조선 장종호 기자] 세계적인 게임 신작 GTA6에서 인기 캐릭터의 목소리와 모션 캡처 연기를 맡은 배우가 과거 남성을 비하하는 듯한 발언을 한 사실이 알려지면서 논란이 일고 있다.

영국 매체 데일리스타는 GTA6에서 캐릭터 맨디(Mandy)를 연기한 배우 렉시 쇼아이비(Lexie Shoaibi, 32)의 과거 SNS 게시물이 온라인에서 다시 확산하면서 비판과 옹호가 엇갈리고 있다고 전했다.

논란이 된 게시물은 2025년 틱톡에 올린 영상들이다. 쇼아이비는 이 영상에서 최근 사회적 문제로 거론되는 '남성 외로움의 확산(Male Loneliness Epidemic)'을 언급하며 "그것이 실제로 일어나기를 바란다"는 취지의 발언을 했다.

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또 다른 영상에서는 "내가 모든 이성애자 남성을 싫어한다고 생각한다면, 당신 생각이 맞다"고 말했다. 남성이 신의 형상대로 창조됐다는 종교적 관념을 거론하면서 신을 믿어야 할 이유가 무엇이냐는 취지의 발언도 했다.

이 같은 과거 발언이 다시 주목받은 것은 GTA6 출시 이후 쇼아이비가 맡은 맨디 캐릭터가 게이머들 사이에서 인기를 얻으면서다. 맨디는 게임 속에서 매력적이고 다소 유혹적인 성격으로 등장해 이용자들의 관심을 끌었다.

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쇼아이비의 SNS 팔로워도 게임 출시를 전후해 급증했다. 출시 전 약 6만 8000명이던 인스타그램 팔로워는 최근 30만명에 육박한 것으로 전해졌다. 틱톡에서도 비슷한 규모의 팔로워를 확보했다.

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온라인에서는 반응이 엇갈렸다. 일부 GTA 이용자들은 배우가 자신이 연기한 캐릭터와 별개로 독립적인 생각과 의견을 가진 현실의 인물이라는 점을 받아들여야 한다며 쇼아이비를 옹호했다.

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한 네티즌은 "사람들이 화가 난 이유는 자신들이 좋아하는 매력적인 캐릭터의 성우가 자신들의 환상에 맞춰 행동하지 않기 때문"이라며 "배우가 팬들이 원하는 모습에 맞춰줄 의무는 없다"고 주장했다.

또 다른 네티즌은 "여성이 남성을 싫어한다는 사실에 남성들이 화가 난다면, 남성들 스스로 끔찍하게 행동하지 않으면 된다"는 취지의 댓글을 남겼다.

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반면 발언 자체가 성별에 대한 편견을 드러낸다는 비판도 나왔다. 한 네티즌은 "명백하게 편견에 사로잡힌 성차별적 발언"이라고 지적했다. 남성의 외로움과 정신건강 문제를 가볍게 다룬 태도 역시 부적절하다는 반응도 이어졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com