제47회 청룡영화상이 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 트로피와 함께 포즈를 취한 수상자들의 모습. 여의도=송정헌 기자=songs@sportschosun.com/2026.11.25/

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[스포츠조선 조지영 기자]

"거친 파도를 품고 있는 잔잔한 바다 같은 연기"

이건 마치 '다 죽자'와 같았던 역대급 라인업이었다. 한 부문도 쉽게 끝나지 않았던 올해의 청룡영화상 심사. 치열했던 격론 끝에 탄생한 영광의 얼굴들이었다.

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지난 25일 오후 8시30분 서울 영등포구 여의도동 KBS홀에서 개최된 제47회 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 총 23편의 장·단편 한국 영화, 15명의 감독, 28명의 배우가 16개 부문(최다관객상·청정원 인기스타상 제외)에 이름을 올려 의미 있는 경쟁을 펼쳤다.

공정하고 투명한 심사로 권위를 지키고 있는 청룡영화상은 시상식 당일인 25일 오전 11시께 심사를 시작해 약 6시간의 토론이 펼쳐졌다. 8명의 심사위원과 네티즌 투표를 종합한 총 9표 중 과반수를 얻은 후보를 수상작(자)으로 선정해 왔고 올해도 마찬가지로 모두의 고개를 끄덕이게 할 수상 결과가 완성됐다. 연출, 제작, 연기, 평론 등 각 분야 전문가로 꾸려진 심사위원단은 후보작을 꼼꼼히 평가하고 격론을 벌인 끝에 올해 최고의 작품과 배우를 가려냈다.

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 신인여우상을 수상한 서수빈. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 신인남우상을 수상한 박지훈. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 신인감독상을 수상한 김미조 감독. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

육각형 천재의 탄생, 신인상

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스크린에서 첫 이름을 알린 신선한 얼굴들이 청룡영화상 신인상 부문에 대거 이름을 올리며 치열한 경합을 펼쳤다. '세계의 주인' 서수빈, '왕과 사는 남자' 박지훈, '경주기행' 김미조 감독이 쟁쟁한 후보들을 제치고 인생에서 단 하나뿐인 신인상의 영예를 차지했다.

올해 청룡 신인여우상은 '세계의 주인' 서수빈에게 집중됐다. 심사위원 8명 중 7명이 서수빈을 지지하면서 신인여우상의 트로피를 안긴 것. 심사위원들은 "첫 작품인데도 영화 전체를 끌고 가는 에너지를 끝까지 유지했다. 상반되는 감정을 몰입해서 볼 수 있게 표현했고, 작품의 메시지를 전달하는 데도 기여했다"며 "제2의 박정민을 보는 것 같았다. 박정민의 신인 시절을 떠올리게 하는, 기세가 상당한 연기력이었다. 훗날 두 사람이 남매로 나오는 영화를 보고 싶을 정도로 괴물 같은 연기력을 보였다"며 기대를 드러냈다. 1표를 얻은 '호프'의 정호연도 심사위원의 고민을 더하게 만들었다. 한 심사위원은 "영화에 등장하는 순간 '저 사람은 누구인가' 싶을 만큼 호쾌했다. 영화 사이즈에 어울리는 배우"라는 호평을 받았다.

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이변이 없었던 신인남우상은 '왕과 사는 남자'의 박지훈이 차지했다. 심사위원 6표에 네티즌표를 더해 7표를 얻은 압승이었다. 심사위원들은 "이 영화가 1694만명의 관객을 울릴 수 있었던 것은 바로 박지훈 덕분이었다"며 "'약한영웅' 때부터 대단하다고 생각했던 배우를 제대로 스타로 띄우는 것도 업계의 역할"이라고 밝혔다. 무엇보다 심사위원들은 박지훈 특유의, 심연을 건드리는 눈빛 연기에 찬사를 아끼지 않았다. 한 심사위원은 "아내도, 딸도 박지훈 앞에서는 속수무책이었다. 그런데 또 거기에서 끝나지 않고 중년 남성인 나는 물론 할아버지, 할머니까지도 작품에 몰입해 빠져들게 만들었다"고 밝혔다. 압도적이었던 박지훈 외에 한 표씩 나눠 가진 '총총총'의 주민형에 대해서는 "그 찌질함과 날것의 연기, 어설픈데 통통 튀는 신선함을 달리 누가 할 수 있었을까 싶다"는 평을 받았고, '파반느'의 문상민에는 "피지컬과 딕션, 외모까지 성장 가능성이 보이는 배우"라는 평가를 얻었다.

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신인감독상은 '경주기행'의 김미조 감독에게 돌아갔다. 5표를 얻어 3표의 '총총총' 한창록 감독을 따돌렸다. 심사위원들은 "복수, 블랙코미디, 가족극을 섞어 서사를 밀어붙이는 힘이 있었다. 새로운 거장이 탄생하는 느낌이었다"고 평했다. 한창록 감독에게는 "다른 작품보다 신선하고 패기가 느껴졌다. 세 인물의 서사를 잘 엮어 10대들의 현실과 버려진 영혼들의 고군분투를 담았다"는 지지가 이어졌다. 300만 관객을 넘기며 상업적 성과를 거둔 '살목지'와 아이디어가 흥미롭다는 평을 받은 '고당도'도 고루 평가를 받았지만, 결국 신인감독상의 영예는 김미조 감독에게 돌아갔다.

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 여우조연상을 수상한 조여정이 소감을 전하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 남우조연상을 수상한 구교환이 소감을 전하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

심사위원들 앓게 만든, 조연상

주연과 함께 영화의 균형을 잡고, 때로는 순식간에 영화의 공기를 바꾸는 조연상은 올해도 심사위원들의 고민을 폭발하게 만드는 가장 어려운 선택이었다. 그 결과 여우조연상은 8표를 모은 '가능한 사랑'의 조여정이, 무려 4차 투표까지 가는 접전이 이어진 남우조연상은 '군체'의 구교환이 올해 청룡이 선택한 최고의 '신 스틸러'로 등극했다.

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제40회 청룡영화상에서 '기생충'으로 여우주연상을 차지했던 조여정은 7년 만에 다시 여우조연상의 영광을 차지하게 됐다. 심사위원 8명 전원의 표가 조여정으로 모인 이견 없는 수상자였다. 심사위원들은 "네 명의 인물 중 중심을 잡고 균형을 맞췄다. 계급 격차가 큰 캐릭터를 흔들림 없이 소화했다"고 입을 모았다. 한 심사위원은 "반응 컷이 많아 자칫 길을 잃을 수 있었던 캐릭터였는데 흔들림 없이 중심을 잡아 '가능한 사랑' 속에서 존재감을 빛냈다"며 "이창동 감독 앞에서 이창동을 연기한다는 것은 정말 어려운 일인데, 그걸 또 해내며 인생의 연기 전성기를 만끽하고 있는 배우다"라고 덧붙였다. '세계의 주인'의 장혜진 역시 영화 안에서의 존재감으로 끝까지 심사위원들의 고민을 안겼다.

올해 청룡 심사 중 한 부문으로만 무려 1시간 넘게, 4차 투표로 이어질 만큼 격론이 펼쳐진 가장 치열했던 남우조연상은 '군체'의 구교환에게 돌아갔다. 3차 투표까지도 구교환과 '호프'의 음문석이 4표씩 팽팽히 맞섰고, '와일드 씽'의 오정세도 1표를 유지하며 경합하다 4차 투표에서 구교환과 음문석으로 좁혀졌다. 결국 네티즌표가 승부를 가르며 5표를 받은 귀한 남우조연상의 주인공 구교환이 탄생했다. 심사위원들은 구교환에 대해 "업그레이드된 좀비와 사투를 벌이는 상황을 설득력 있게 만든 빌런이었다. 핸들을 쥐고 끌고 가는 특유의 연기 톤이 역할에 딱 맞았고, 주연 이상의 존재감을 발휘하며 영화 속 비중을 꽉 채웠다"라는 평이 나왔다. 막판까지 치열하게 대치했던 음문석에 대해 "영화의 공기를 바꾸는 결정적 역할을 했다. '호프'를 말이 되게 만든 계기였고, 이 배우에게 기대하지 않았던 모습을 봤다"라는 호평을 받았다. 오정세 역시 "혼자 날뛰며 영화를 멱살 잡고 끌고 갔다. 오정세가 나올 때 웃지 않은 사람은 없을 것"이라는 평이 더해졌고, '가능한 사랑'의 조인성 또한 "후반부 짐승 같은 본성을 드러내는 장면이 압권이었다"라는 호평도 이어졌다.

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 여우주연상을 수상한 전도연이 소감을 전하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 남우주연상을 수상한 설경구가 소감을 전하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

관록이 완성한 승부, 주연상

한 해 한국 영화의 얼굴이 될 주연상 부문에서는 관객과 영화가 가능한 사랑을 나누게 한 '가능한 사랑'이 존재감을 드러냈다. 이창동 감독의 영화 속에서 호흡을 맞춘 전도연과 설경구가 나란히 여우주연상과 남우주연상의 영예를 안으며 새로운 기록을 추가했다.

여우주연상은 제18회 청룡에서 '접속'으로 신인여우상을, 제20회 청룡에서 '내 마음의 풍금'과 제28회 청룡에서 '밀양'으로 여우주연상을 수상했던 전도연에게 돌아갔다. 19년 만에 세 번째 여우주연상을 차지한 '가능한 사랑'의 전도연에 심사위원 8명 중 6명의 표가 쏠렸다. 심사위원들은 "작두를 타는 것을 넘어 날개를 달고 연기하는 느낌이었다. 표정과 움직임이 캐릭터에 착 붙어서 보는 내내 이 사람은 한계가 없나 싶었다"고 말했다. "기대 없이 봤다가 놀랐다. 동시대에 살아서 행운인 기분까지 느낄 수 있게 만든 배우다"라는 찬사도 쏟아졌다. 베테랑 선배들 사이에서 발군의 실력을 드러낸 '만약에 우리'의 문가영도 연기력에 대해 칭찬이 이어졌다. 한 심사위원은 "멜로 연기가 처음이라는 게 믿기지 않을 만큼 자연스러웠고, 그 덕에 상대 배우도 빛났다"는 평이었다. '경주기행'의 이정은 또한 "영화를 끝까지 보게 만든 힘"이라고 언급됐다.

청룡영화상 47년 역사상 첫 쿼드러플 남우주연상 역사를 쓴 '가능한 사랑'의 설경구도 엄청난 호평이 이어졌다. 설경구는 2차 투표에서 5표를 얻어 남우주연상 트로피를 손에 쥐게 됐다. '호프'의 조인성이 3표, '왕과 사는 남자'의 유해진이 1표를 얻었다. 설경구에게는 "이창동 감독이 체질인 배우다. '가능한 사랑'을 보는 내내 연기인지 실제인지 가늠이 안 될 만큼 몰입하게 했고, 전도연에게 스포트라이트를 양보하면서도 작품에 자연스럽게 녹아들었다"는 평이 나왔다. 유해진은 "아는 맛이 무섭다는 말처럼 유해진다운 연기로 영화를 끌고 가다 마지막에 기대 이상의 모습까지 확장했다"는 호평을 받았다. 조인성은 "큰 스크린에서 보니 배우가 가진 피지컬의 힘이 대단하게 느껴졌다. '호프'의 분위기가 활극으로 넘어가는 순간을 제대로 인도했다"는 평을 받았다.

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 감독상을 수상한 윤가은 감독이 소감을 전하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

제47회 청룡영화상이 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 최우수작품상 수상한 영화 '호프' 나홍진 감독. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.25/

한국 영화의 현재와 미래, 감독상 및 최우수작품상

한 해 한국 영화의 얼굴을 가리는 감독상과 최우수작품상은 올해 가장 뜨거운 토론이 벌어진 부문이었다. 한국 영화에서 볼 수 없었던 블록버스터 '호프'와 1694만 관객을 극장으로 인도한 '왕과 사는 남자', 올해 스크린에서 가장 뜨거운 감자로 떠올랐던 '암살자(들)', K-좀비의 새로운 진화 '군체', 진정한 아트버스터의 힘 '세계의 주인'까지 색깔이 확연히 다른 다섯 편이 맞붙은 가운데, 감독상은 '세계의 주인'의 윤가은 감독이, 최우수작품상은 '호프'가 각각 올해 청룡이 인정한 최고의 영예로 이름을 올렸다.

감독상에선 '세계의 주인' 윤가은 감독이 5표를 얻어 3표의 '호프' 나홍진 감독을 앞섰다. 심사위원들은 "성범죄를 바라보는 피해자, 가해자, 제3자의 시선을 정교하게 그렸다. 한 신, 한 오브제도 버릴 게 없이 꼼꼼하고 촘촘하다"며 "젊은 여성 거장의 탄생"이라고 평했다. 청룡영화상 최초의 여성 감독상 수상자가 탄생하는 순간이었다. 나홍진 감독은 "거대 예산으로 순수한 체험적 쾌감을 극대화한 시도, 나홍진 아니면 할 수 없는 일"이라는 평가를 받았다. '왕과 사는 남자'의 장항준 감독은 "기획력이 돋보인 작품으로, 한국 영화 산업의 위기에서 구세주로 등판했다"라는 평을 받았다.

최우수작품상은 지금껏 본 적 없는 한국 영화라는 수식어를 받은 '호프'가 2차 투표에서 5표를 얻어 영예를 차지했다. '암살자(들)'이 3표, '세계의 주인'이 1표였다. 심사위원들은 "호프를 배제하고 올해 한국 영화를 이야기하기 어렵다"며 "SF가 가져야 할 주제 의식이 분명했다. 체험적 시네마의 시대에 관객이 온몸으로 체험할 수 있는 영화를 밀어붙인 것은 나홍진 감독의 집념 덕분이었다. 그야말로 뒤도 돌아보지 않는 광기의 영화가 무엇인지 보여줬고 지독한 집념의 연출자와 제작자의 미친 뚝심이 무엇인지 증명한 영화다"고 평가했다. 한 심사위원은 "기존의 전통 할리우드 작품, 시나리오 작법을 완전히 깨버린 파격적인 SF였다. 개봉 후 관객에겐 호불호를 낳기도 했지만 그만큼 계속 이야기할 거리를 만든 문제작이기도 하다. 상업 영화는 사이즈업을 계속해야 하는 책임감도 필요하다. 침체된 영화 산업계에 이 정도 규모의 영화를 만든다는 게 거의 불가능한 일이었는데, 그 모든 반대와 어려움을 뒤로하고 끝내 관객에게 영화를 선보인 것은 나홍진 감독의 무서운 집념 덕분이다. 한 작품을 이끄는 제작자로서, 연출자로서 충분히 인정해 줘야 할 부분이다"고 힘을 실었다.

제47회 청룡영화상이 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열릴 예정인 가운데 서울 목동 스포츠조선 본사에서 심사위원들이 수상자들을 선정하고 있다. 목동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

◇ 청룡영화상 심사위원(가나다순) : 권영한 스포츠조선 뉴콘텐츠R&D 팀장, 길영민 JK필름 대표, 김상만 감독, 김영진 평론가, 남동협 감독, 배우 문근영, 정민아 평론가, 천승철 영화사 울림 대표

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com