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[스포츠조선 김소희 기자] 추성훈, 야노시호 딸 추사랑이 모델 DNA를 자랑한다.

11월 26일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 국민 외국인 며느리이자 사랑이 엄마 야노시호의 도쿄 일상이 공개된다. 자칭 '늙크크'이지만 톱 모델답게 군살 없이 늘씬한 몸매와 건강한 피부를 한결 같이 유지하며 여성들의 워너비가 된 야노시호. 그녀가 평소 무엇을 먹고 어떻게 관리하는지 '편스토랑'을 통해 모두 공개한다.

이날 공개되는 VCR 속 야노시호는 '편스토랑' 제작진을 도쿄집으로 초대했다. 실제로 추성훈, 야노시호, 사랑이가 살고 있는 집이자 추성훈의 유튜브를 통해 큰 화제를 모은 바로 그 50억 도쿄집. 야노시호는 "내 명의"라며 미소 지었다. 야노시호의 30년 모델 인생의 결실과 같은 집이라고.

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문을 열고 들어선 야노시호의 도쿄집은 전체적으로 모던하고 내추럴한 인테리어로 시선을 사로잡았다. 또 넓은 현관 끝에 펼쳐진 광활한 거실은 보는 사람의 입을 떡 벌어지게 했다. 무엇보다 모두의 예상과 달리 깔끔하게 정리된 모습이라 놀라움을 자아냈다. 야노시호의 도쿄집이 이렇게 깨끗해진 이유는 무엇일지 '편스토랑' 본 방송에서 확인할 수 있다.

그런가 하면 오랜만에 사랑이도 등장해 '편스토랑' 제작진과 반가운 인사를 나눴다. 이에 야노시호는 사랑이와 함께 사용 중인 침실을 소개했다. 엄마의 모델 DNA를 이어받아 벌써부터 큰 키와 긴 팔다리를 자랑하는 사랑이. 때문에 야노시호-사랑이 모녀는 한 침대에서 잘 때 남다른 고충(?)을 겪는다고 토로했다. 과연 우월한 피지컬의 모녀가 겪는 고충은 무엇일까.

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또 야노시호가 남편 추성훈이 아닌 딸 사랑이와 함께 자는 이유도 공개했다. 야노시호의 설명을 들은 '편스토랑' 식구들은 모두 고개를 끄덕였다고 해 궁금증을 더한다.

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한편 이날 야노시호의 도쿄집에는 사랑이의 친구들도 모여 왁자지껄 즐거운 시간을 보냈다. 이때 야노시호가 사랑이와 사랑이 친구들이 보는 앞에서 코어 힘과 유연성이 필요한 고난도 '스파이더맨 챌린지'를 선보여 현장을 발칵 뒤집었다. 급기야 사랑이 친구도 '스파이더맨 챌린지'에 도전했다. 즉석에서 10대와 50대 엄마의 신경전까지 펼쳐졌다는 전언이다.

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웃음이 끊이지 않는 야노시호의 도쿄집 공개는 11월 26일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 만나볼 수 있다.