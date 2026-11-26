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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 하지영이 설움의 눈물을 쏟았다.

26일 하지영의 유튜브 채널에서는 하하 별 부부가 출연했다.

하지영은 "별 님은 저를 보면 너무 반가워하는데 그 눈빛 안에 뭐가 있냐면 '지영 님이 잘 됐으면 좋겠다'는 게 있다"고 밝혔다. 이에 별은 "좋아해서 그렇다"고 애정을 드러냈다.

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하지영은 별에 대해 "난 어떤 생각을 했냐면 '저 사람 착해서 연예인 어떻게 하려 그러지?' 싶었다"고 밝혔고 하하는 "내가 예전에 그 얘기했다. 너하고 비슷한 부분이 많다고"라고 인정했다.

하지영은 "내가 그렇게 걱정한 사람이 두 명이었다. 별 씨랑 장도연 씨. 저 사람 착해서 어떡하지? 했는데 돌아보니 내가 걱정이다. 다 유명해졌는데 한번도 이름도 모르는 연예인. 아직도 나만 아무도 못 알아봐"라며 돌연 눈물을 쏟았다. 갑작스러운 눈물에 당황한 두 사람. 별과 하하는 "나도 눈물 나려 한다"며 하지영의 설움에 공감해 눈물을 보였다.

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감정을 추스른 후 하하는 "제일 응어리진 게 뭐냐. 풀어야 할 거 같다"고 물었고 하지영은 "제가 올해 처음으로 결혼을 해야겠다는 생각을 했다. 인생 처음"이라 밝혔다. 별은 "누가 있냐"고 관심을 보였지만 하지영은 "없다. 10년 동안 없다"고 토로했다.

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한편, 하지영은 2003년 KBS 공채 코미디언으로 데뷔, 이후 여러 연예 프로그램에서 리포터로 활약했다.

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wjlee@sportschosun.com